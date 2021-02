Schlagerstar Michelle verrät in einem Interview, dass sie sich nach der Entfernung ihrer Brustimplantate "schön wie nie" fühle.

Schlagerstar Michelle (49, "Anders Ist Gut") fühlt sich wieder wohl in seiner Haut. Die Sängerin hat ihre Brustvergrößerung von vor rund 20 Jahren rückgängig machen lassen. Im Interview mit RTL schwärmt sie über ihr neues Lebensgefühl: "Ich fühle mich schön wie nie, wirklich fast wie neu geboren." Nach 80/75 C habe sie nun ein "ganz kleines, zartes A-Körbchen", was sie großartig finde. "Ich bin 1,65 Meter groß und es passt zu mir." Als Schlagersängerin habe sie lange Zeit nach dem perfekten Aussehen gestrebt: "Irgendwann war ich an dem Punkt und habe gesagt: Nein, was ist denn perfekt?"

Zu ihrem neuen Look gehört auch eine weitere optische Veränderung: Statt blond trägt sie nun ihre Naturhaarfarbe brünett. Kürzlich erklärte die Sängerin im Podcast "Aber bitte mit Schlager", dass sie seit einiger Zeit unter dem Motto "Zurück zur Natürlichkeit" lebe. Dahinter stehe ein ganzheitlicher Lebenswandel, weshalb sie sich mittlerweile auch komplett vegan ernähre: "Ich achte jetzt auf meinen Körper, ich bin mir selber wichtig und weiß heute, wer ich bin."