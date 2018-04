Die Liebe zur Mode merkt man ihr an: Bei der diesjährigen Thirst Gala in Beverly Hills erschien Schauspielerin Michelle Monaghan (42, "Mission: Impossible III") in einem hippen Silber-Kleid von Temperley London. Der hochgeschlossene Schnitt sowie die Midi-Länge und die funkelnden Silber-Applikationen sorgten für einen hohen Glamour-Faktor. Der schlichte schwarze Tüll des Kleides war mit silbernen und rosafarbenen Pailletten bestickt, die ein futuristisches Muster bildeten.

Um dem Outfit noch mehr Glamour zu verleihen, trug Monaghan dazu schlichte, spitzzulaufende Pumps mit Riemchen sowie eine Mini-Clutch - beides ebenfalls in metallischem Silber. Die dunkelbraunen Haare hatte sie mit Hilfe einer mädchenhaften Flechtfrisur nach oben gesteckt. Ein schlichtes Make-up in Nude-Tönen rundete ihren Look perfekt hab.