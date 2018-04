Dass Michelle Pfeiffer wirklich schon stolze 60 Jahre alt wird, ist kaum zu glauben. Doch am heutigen Sonntag feiert der Hollywood-Star mit den niederländisch-deutsch-schwedisch-schweizerischen Wurzeln tatsächlich diesen bemerkenswerten Jubeltag. Kurz zuvor wurde bekannt, dass sie offenbar an der Seite von Angelina Jolie (42) zum Cast von "Maleficent 2" stoßen soll. Das berichtete unter anderem der "Hollywood Reporter".

Falls sie aber mit an Bord sein sollte, würde Pfeiffer, die dafür bekannt ist, ihre Rollen stets mit allergrößter Vorsicht auszuwählen, den Part der Königin in der Fortsetzung zum erfolgreichen "Maleficent" übernehmen. Neben Jolie spielen auch noch Elle Fanning (20, "Der seltsame Fall des Benjamin Button") und Ed Skrein (35, "Deadpool") in dem Streifen mit. Die Dreharbeiten dazu sollen noch in diesem Jahr beginnen.

Pfeiffers Karriere litt seit den 1990er Jahren nicht unerheblich unter einer sehr vorsichtigen Rollenwahl. So lehnte sie etwa die Hauptrolle in "Das Schweigen der Lämmer" (1991) ab, für die Jodie Foster (55) später einen Oscar erhielt. Ebenso eine Mitwirkung in dem späteren Welterfolg "Basic Insinct" (1992), mit dem sich dann Sharon Stone (60) in der weiblichen Hauptrolle ins kollektive Cineastengedächtnis brannte.

Ihre Beauty-Routine früher vs. heute

Nicht ganz so vorsichtig ging Michelle Pfeiffer in jungen Jahren offenbar mit ihrem von Natur aus guten Aussehen um. Als sie in ihren Zwanzigern war, offenbarte sie in einem Interview für so manchen geradezu schockierende Dinge über ihre Beauty-Routine: "Ich tat nichts für meine Schönheit. Ich rauchte Zigaretten, aß, was ich wollte und benutzte Seife für mein Gesicht. Die Leute waren entsetzt, wie ich meine Haut behandelte."

Auch ihre Ernährungsweise war nicht immer vorbildlich. Bei einem Besuch bei "Good Morning America" im Jahr 2012 gestand Pfeiffer: "Ich habe nicht immer gesund gelebt." Nach eigenen Angaben bestand ihre Diät oftmals aus Coca-Cola und bis zu zwei Packungen Marlboro Lights.

Das hat sich inzwischen offenbar stark gewandelt. "Alles, was mir wirklich wichtig ist, ist, dass ich in der Lage bin, anmutig zu altern und dass ich nie wie eine Wachsfigur von mir selbst aussehe", erklärte sie dem Magazin "People" im Jahr 2017.

Eine Pause für die Kinder

Zwischen 2003 und 2007 verschwand sie fast vollständig von der Bildfläche. In dieser Zeit legte sie eine Schauspielpause ein, um mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen zu können. Pfeiffer ist Mutter von zwei Kindern - Sohn John Henry ist inzwischen 23 Jahre alt, Tochter Claudia Rose ist 25.

Pfeiffer selbst wurde am 29. April 1958 in Santa Ana bei Los Angeles als echtes kalifornisches Mädchen geboren. Mit 25 Jahren hatte sie in dem Thriller "Scarface" (1983) ihren Durchbruch und bugsierte sich damit ins Rampenlicht. Der Übergang vom Sexsymbol zur "alternden Schauspielerin" war sicher kein einfacher Weg. Doch das Geburtstagskind hat es geschafft, mit Anmut zu altern. Happy Birthday, Michelle Pfeiffer!