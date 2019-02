Schauspielerin Michelle Rodriguez (40, "The Fast and the Furious") glänzte bei der amfAR-Gala in New York City in einer rot-orangen, wadenlangen Abendrobe von A.L.C. Das hochgeschlossene Neckholder-Kleid mit Faltenrock fiel durch den seidigen Glanz auf sowie durch die tiefen Einblicke, die es durch Cut-outs an der Seite gewährte. Die schlanke Taille der 40-Jährigen wurde durch einen breiten Bund hervorgehoben.

Spitze Pumps in Gold sorgten für zusätzlichen Glamour. Ihren kinnlangen Bob trug Rodriguez zu großen Wellen gestylt. Als Accessoires dienten sternchenförmige Hängeohrringe und goldene Armbänder. Dunkle Smokey Eyes und dezenter Lippenstift rundeten den Gala-Look ab.