Unaufgeregt schick präsentierte sich Michelle Williams (38, "Brokeback Mountain") am Donnerstag bei der Emmy-Veranstaltung "For Your Consideration" in Beverly Hills. Zu einem langen Rock mit Animalprint und durchgehender Knopfleiste kombinierte die Schauspielerin einen schlichten enganliegenden Pullover in Schwarz.

Dazu trug sie schwarze Sandaletten, auf Accessoires verzichtete sie komplett. Ihr markanter blonder Pixie-Cut war Hingucker genug. Begleitet wurde die Mutter einer Tochter von ihrem Co-Star Sam Rockwell (50, "Vice - Der zweite Mann"). Die beiden präsentierten ihre Mini-Serie "Fosse/Verson" des US-Senders FX.