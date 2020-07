Er ist ein echter Schlankmacher! Richtig getragen pimpt ein Gürtel jedes Outfit. Fashion-Blogger wie Valentina Ferragni zeigen wie's geht.

Richtig ein- beziehungsweise angesetzt zaubert ein Gürtel schlank. Das weiß auch Fashion-Bloggerin Valentina Ferragni (27). Zusammen mit den Kolleginnen Ginevra Mavilla (18) und Beatrice Valli präsentierte sie sich für die Milano Digital Fashion Week (14.-17. Juli) in luftigem Outfit, das bewies: Diesen Sommer geht ohne Gürtel gar nichts.

Das Coronavirus macht auch vor der Modewelt nicht Halt. Konnten die Fashion Weeks in den Modemetropolen Anfang des Jahres noch ganz gewohnt stattfinden, sah es Mitte des Jahres deutlich anders aus. Um überhaupt eine Plattform für die Kollektionen Frühjahr/Sommer 2021 zu haben, präsentierten die Designer ihre Mode in der Fashion-Metropole Mailand auf digitalem Wege. Nur vereinzelt durften Gäste den Shows beiwohnen. So wie die Influencer-Gruppe um Valentina Ferragni. Für die Show von Etro entschieden sich auch Ginevra Mavilla und Beatrice Valli für luftige Outfits mit Gürteln als Center-Pieces.

Influencer starten gut gegürtet in den Sommer

Valentina Ferragni kam im cremefarbenen Plisseerock mit floralem Muster. Dazu kombinierte sie eine weiße Bluse mit seitlichen Cut-Outs an den Dreiviertelärmeln. Um einen Übergang zwischen beiden Teilen zu schaffen, trug Ferragni einen auffälligen Ledergürtel mit metallener Maxi-Schnalle. Beatrice Valli verzichtete ganz und gar auf Rock oder Hose. Sie brachte ihre XXL-Longsleeve-Blusen mit einem schmalen Taillengürtel in die richtige Form. Der dünne Gürtel betonte die Taille und erweckte so den Eindruck einer kurvigeren Sanduhr-Silhouette.

Ginevra Mavilla wählte den Mittelweg und verband ihre weitgeschnittene Ledershorts und ihre Boyfriend-Bluse mit einem verspielten Gürtel aus geflochtenem Glattleder. Alle drei Influencerinnen rundeten ihr Outfit mit geschnürten Sandaletten ab, die die Beine stets optisch strecken und so jede Frau größer wirken lassen.