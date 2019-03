Miley Cyrus (36, "Malibu") hat schon einige Typveränderungen hinter sich. Nun kehrt die Sängerin stylingtechnisch wieder zu den Anfängen ihrer Karriere zurück. Auf ihren Kanälen bei Instagram und Twitter präsentierte sie ihre neue Frisur und überrascht damit ihre Fans: Denn sie sieht nun wieder aus wie ihr Alter Ego Hannah Montana.

Aufregung um "Hannah Montana"-Comeback

Ein Zeichen, dass es ein Reboot der Teenie-Serie geben wird? Bereits Anfang der Woche hatte es Spekulationen gegeben, als Miley Cyrus einer neuen "Hannah Montana"-Seite auf Instagram gefolgt war und somit unter ihren Fans aufgeregte Gerüchte um eine Neuauflage der Disney-Serie entfacht hatte.

Darauf bezogen sagte die Sängerin nun in dem Video, mit dem sie ihre neue Mähne präsentierte: "Wisst ihr, Leute, es ist so hart, immer hin und her zu wechseln, also habe ich beschlossen, für immer Hannah zu sein. Sie hat diese Woche eine Menge Aufmerksamkeit in den Medien bekommen... dank mir!"

Außerdem betonte die 26-Jährige in ihrer Instagram Story, dass ihre Stylisten Sally Hershberger und Justin Anderson bei der Umstyling-Aktion keine künstlichen Extensions verwendet hätten. "Alles von mir!", kommentierte sie einen entsprechenden Bericht, der behauptet hatte, dass sie nun eine Haarverlängerung trage.