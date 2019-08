Zwei Jahre hat Millie Bobby Brown (15) an ihrem Geheimnis gearbeitet, jetzt darf sie es endlich lüften: Der "Stranger Things"-Star bringt seine eigene Kosmetik-Linie namens "Florence by Mills" heraus. Das gab Brown am Dienstag bei Instagram bekannt und veröffentlichte im selben Zug ein erstes Werbevideo, das Lipgloss, Augenpads und pflegende Masken zeigt.

Das Besondere an Browns Kosmetik: Sie ist vegan und kommt gänzlich ohne vorangegangene Tierversuche aus, somit ist sie auch PETA-verifiziert. Für die 15-Jährige symbolisiere ihre eigene Marke "Individualität, Tapferkeit und Ehrlichkeit". Warum? Der Name Florence sei angelehnt an jenen ihrer Urgroßmutter, die all diese Eigenschaften in sich vereint habe.