Vom Wochenbett auf den Laufsteg? Für Miranda Kerr (35) unvorstellbar. Während viele ihrer Model-Kolleginnen täglich ans Limit gehen, um ihren After-Baby-Body so schnell wie möglich wieder in Form zu bringen, lässt es der frühere "Victoria's Secret"-Engel entspannt angehen. Sie macht sich keinen Druck.

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes im Mai dieses Jahres genießt die 35-Jährige vor allem eines: "Es ist so ein Luxus, sich niederlassen zu können, an einem Ort zu sein und Routinen zu haben." Im Interview mit der australischen Ausgabe der Modezeitschrift "Marie Claire" gesteht die gebürtige Australierin zwar, dass der Alltag als Mutter ebenfalls anstrengend sei, dafür sei sie aber ausgeglichen. "Ich liebe es, eine Mutter zu sein, es ist die dankbarste Sache."

Der Körper, eine Baustelle

Von ihrem durchtrainierten Bauch, wie sie ihn einst auf dem "Victoria's Secret"-Laufsteg präsentierte, hat sich Kerr mittlerweile verabschiedet. Das stört sie aber keinesfalls. "Ich habe nichts dagegen. Ich habe einen Mama-Körper und es ist in Ordnung." Für Frauen und insbesondere Mütter sei es in ihren Augen besonders wichtig, "dass wir sanft zu uns sind". Auch bräuchten sie nicht das Gefühl zu haben, "nach einem Baby wieder in Form kommen zu müssen".

Ob die 35-Jährige nach ihren zwei Kindern jemals wieder so aussehen wird wie früher, weiß sie selbst nicht. Ihre Devise lautet: Wenn es zehn Monate gedauert hat, bis in ihr dieses "wundervolle Kind" herangewachsen ist, "dauert es vielleicht auch zehn Monate, bis ich mich in einem Badeanzug wieder wohlfühle. Oder länger. Oder nie mehr".

Seit 2017 ist Miranda Kerr mit dem Snapchat-Gründer Evan Spiegel (28) verheiratet. Ihr gemeinsames Liebesglück krönt Söhnchen Hart. Sohn Flynn (7) stammt aus ihrer ersten Ehe mit Schauspieler Orlando Bloom (41, "Königreich der Himmel"), die nach drei Jahren wieder geschieden wurde.