Joan Collins hat ihre Instagram-Follower mit einem Foto begeistert. Die 89-jährige Britin schlüpfte in einen Badeanzug im Animal Print.

Joan Collins (89) begeistert mit einem Instagram-Post das Netz. "Hatte einen tollen Weihnachtstag, 28 Grad in Beverly Hills, also konnte ich schwimmen", schrieb die britische Schauspielerin zu einer Bilderreihe. Auf einem der Schnappschüsse ist die 89-Jährige in einem Badeanzug mit Leo-Muster zu sehen.

Komplimente für Joan Collins

Dazu trägt der "Denver-Clan"-Star eine silberne Halskette, weiße Ohrhänger und eine schwarze Statement-Sonnenbrille. Ihre Haare hat sich Collins nach oben gesteckt, beim Make-up setzte sie auf einen dunkelroten Lippenstift und kombinierte dazu farblich passenden Nagellack. "Wie toll", "Du siehst toll aus" oder "Du siehst so glamourös aus" hagelte es in der Kommentarspalte Komplimente für die Schauspielerin. Die restlichen Fotos zeigen Collins zum einen leger gekleidet zwischen Geschenken auf dem Sofa und bei einem festlichen Essen mit Freunden.

1981 übernahm Joan Collins in der erfolgreichen TV-Serie "Der Denver-Clan" (Originaltitel: "Dynasty") die Rolle der rachsüchtigen Intrigantin Alexis Colby und wurde zu einem der bekanntesten Fernsehstars der 1980er Jahre. Nach dem Ende der Serie 1989 war sie in weiteren TV-Serien zu sehen. Auf ihrem Instagram-Account mit 298.000 Followern erinnert sie regelmäßig mit Throwback-Fotos an ihre "Dynasty"-Zeit, veröffentlicht jedoch auch Fotos mit ihrer Familie. Seit 2002 ist sie in fünfter Ehe mit Percy Gibson (57) verheiratet. Collins hat drei erwachsene Kinder, zwei aus der zweiten und eins aus der dritten Ehe.