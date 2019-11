View this post on Instagram

Anzeige|Ad The texture of my life? Instead coffee a ginger tea or matcha latte please😉 Solid combination of a smart casual outfit - coat & sweater via @ca // Have a good day guys 😎✌🏼 • • #ca #lightupwinter #mensweardaily #menswearblogger #menswearstyle #menswearclothing #coatseason #fallfashiontrends #autumnoutfits #autumnfashion #autumnstyles #moderngentleman #smartcasual #casualchichome #casuallook #streetstylegents #streetstyleinspiration