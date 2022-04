Ob Hailey Bieber, Kendall Jenner oder Emily Ratajkowski – kaum ein Fashiontrend ist bei den Supermodels so beliebt wie das Pin Top. Wir haben einmal genauer hingeschaut und wissen, warum das freizügige Top bei Fashionistas so hoch im Kurs steht.

Bauchfreie Tops sind bei Fashionistas beliebt wie eh und je. Hat man erst einmal den Mut gefunden etwas mehr Haut zu zeigen, möchte man das im Spätsommer auch nicht gleich wieder aufgeben. Die gute Nachricht: Das müssen wir nicht, denn an sogenannten Pin Tops kommen wir aktuell nicht vorbei.

Was sind Pin Tops? Und wie trägt man den neuen Fashiontrend?

Wie der Name schon sagt, wird das Pin Top nur durch eine Nadel oder etwas Ähnlichem zusammengehalten. Meist sind es Feinstrick-Cardigans, die durch ihre freizügige Mitte ein modernes Update erhalten und damit endgültig dem spießigen Image entwachsen. Emily Ratajkoswki trug im Juni 2021 ein sommerliches Pin Top von Cult Gaia und löste damals gemischte Reaktionen aus.

"Page Six" urteilte damals noch kritisch, dem Model wäre "ein vorprogrammiertes Mode Missgeschick" passiert. Kaum drei Monate hat sich das Pin Top zum Fashion-Must-have der It-Girls gemausert. Eine Frage stellt sich bei dem Top mit "curtain reveal”-Optik jedoch sofort: Wie kann man Pin Tops alltagstauglich machen, ohne zu viel Haut preiszugeben? Wir haben uns von den amerikanischen Fashionistas inspirieren lassen und zeigen dir drei tolle Styling-Inspirationen.

Gar nicht nackig – so elegant sind Pin Tops

Hailey Bieber trägt Pin Tops nicht nur privat, beim Fotoshooting für "Vogue" kommt der Trend ebenfalls zum Einsatz. Stylistin Gabriella Karefa-Johnson kombiniert zur bestickten Bouclé-Jacke einen schwarzen Cardigan, der mit einer eleganten goldenen Nadel zusammengehalten wird. Die edlen Materialen und goldenen Elemente lassen den Look sehr elegant wirken.

Corsagen-Top mal anders

Es ist keine Corsage und auch keine Weste, was Ariane Grande in ihrer Live-Performance von "my hair" trägt. Ein bisschen Mut braucht man für dieses Outfit allerdings schon, da das Material dick ist und seitlich nach außen aufzuklappen droht. Doppelseitiges Klebeband kann hier Abhilfe schaffen. Bei einem solchen Hingucker-Top sollte der Rest des Outfits allerdings schlicht gehalten werden, sonst wirkt der Look schnell überladen.

Monochrom ist Trumpf

Kein Modedesigner ist ein größerer Fan der Pin Tops, als Jacquemus. Im Juni 2021 schickte er Topmodel Kendall Jenner bei seiner "La Montagne"-Show gleich mit zwei verschiedenen Pin-Top-Looks über den Laufsteg. Auch Bella Hadid ist Fan seiner Kreationen, sie trägt einen schwarzen Cardigan auch Abseits des Laufstegs.

Absoluter Hingucker ist Megan Fox in ihrem monochromen Power-Outfit, bestehend aus Pin-Top-Cardigan, Pencil-Skirt und Tasche, in dem sie durch Los Angeles schlendert. Die Schauspielerin ist dafür bekannt, Outfits, die auffallen und ihre Vorzüge zur Geltung bringen, zu lieben. Das offene Top zeigt ihre durchtrainierte Körpermitte, bietet zugleich aber genug Schutz vor einer Kleiderpanne. Die hellen Strap Heels setzen sich farblich vom Rest des Looks ab, verlängern die Beine der Schauspielerin optisch. Vielleicht kein Outfit für jeden Tag, für eine Party, einen Weinabend mit Freund:innen oder ein Dinner-Date ist dieser extravagante Style aber hervorragend geeignet.

