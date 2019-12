Die Grundidee, sich vom geschmückten Tannenbaum und festlicher Dekoration für den Weihnachtslook inspirieren zu lassen, ist nicht neu: Glitzerkleider und Pailletten sind schon lange beliebte Bestandteile des Weihnachtslooks. In diesem Jahr dürfen wir das ganze aber auf die Spitze treiben und optisch ruhig stark an den Weihnachtsbaum erinnern und uns richtig in Schale werfen.

Modetrend: Rot und Grün sind an Weihnachten angesagt

Ganz traditionell dürfen wir dieses Weihnachten also zu Rot und Grün greifen – und zwar sogar in Kombination. Die Komplementärfarben bestärken sich nämlich in ihrer Wirkung, wenn man sie kombiniert. Doch mit der Farbintensität sollte man vorsichtig sein: lieber zu gedeckteren Rot- und Grüntönen greifen, etwa in ganz dunkler Form oder aus einem Stoff, der die Farbe abmildert wie etwa Samt. So wirkt das ganze noch elegant und erinnert trotzdem an den Tannenbaum. Oder man greift zum dunkelgrünen Jumpsuit und peppt ihn mit schicken roten Pumps und einer passenden Tasche auf.

Auch Glitzer ist erlaubt

Natürlich darf es auch glitzern: In diesem Jahr sind Pailletten und Glitzer zum Weihnachtsfest erwünscht. Ein Pailletten-Oberteil mit passendem Rock oder Hose oder ein Maxikleid in Gold sind genau richtig zum Fest. Zurückhaltung ist dieses Jahr aber nicht angesagt. Wir dürfen in die Vollen gehen und auch mit Accessoires glänzen. Dabei sollte es aber immer stilvoll sein: Ein hochgeschlossenes goldenes Maxikleid mit eleganter Frisur und Haarspange oder ein roter Jumpsuit mit glänzenden Details sind tolle Looks für das Weihnachtsfest – und bleiben definitiv bei der Familie in Erinnerung.

Insgesamt dürfen wir uns an den Weihnachtsfeiertagen so richtig in Schale werfen und weihnachtliche Traditionen in den Look einbauen. Auch Puffärmel oder Schluppenblusen sind für einen festlichen Look toll.

Männer machen mit einem Anzug nichts falsch

Das gilt auch für die Männer: Rot und Grün dürfen sich gern im Look wiederfinden. Ein dunkelrotes Hemd zur schwarzen Anzughose und dunkelgrüne, hervorblitzende Socken machen den Look aufregender, erinnern ebenfalls an einen Tannenbaum und machen dennoch das festliche Gesamtbild nicht kaputt. Machen Sie sich in diesem Jahr also richtig schick für Ihre Liebsten und bringen Sie sich mit einem festlichen Outfit in die richtige Weihnachtsstimmung.