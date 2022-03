Sie ist weder klassische Hose noch Rock, denn die zeitlose Culotte verbindet gekonnt beides miteinander. Es handelt sich um weit geschnittene 7/8 Hosen aus verschiedensten Stoffen. Besonders angesagt ist aktuell das Modell aus Jeans. Inspiration für den Trend gibt es hier.

Der Name Culotte mutet bereits französisch an und tatsächlich handelt es sich um die Ableitung des französischen Worts "cul", das übersetzt Gesäß meint. Ihren Ursprung hat die Culotte als Bekleidung für drunter und war daher lange als längere Unterwäsche bekannt. 2022 hat die Trendhose damit nichts mehr zu tun. Sie wird jetzt voller Stolz als It-Piece getragen und nicht versteckt. Länge und Stoff können variieren, es gibt Culottes in vielen Passformen, Stoffen, Mustern oder Beinlängen und Farben. Das macht die Hosen zu einem Kleidungsstück für unterschiedliche Anlässe. Dieses Jahr schlägt das Herz von Modefans für die Jeans-Culotte: Eine Hose, die geschnitten ist wie die Culotte, aber aus Jeansstoff besteht. Die meisten Modelle präsentieren sich als High Waist-Modell, sitzen an der Taille also eng und werden nach unten hin immer weiter.

So stylen Sie eine Jeans-Culotte

Affiliate Link -30% Bluse mit Spitzenborte Jetzt shoppen 80,50 € 115,00 €

Der weite Schnitt der Jeans-Culotte lädt dazu ein, das Oberteil enger zu wählen. Klassische weiße Blusen eignen sich im Frühling besonders gut als Kombination. Wer Farbe mag, kann aber durchaus obenherum bunt werden, denn zu Jeans passt beinahe alles. Je wärmer es wird, desto heller darf die Culotte sein, schön sind solche Hosen aus weißem Denim. Sowohl Schuhe mit Absatz als auch flache Sneaker können mit der lässigen Hose getragen werden. So kann der vielseitige Jeans-Culotte-Trend elegant, als auch lässig und verspielt wirken.

Trend 1: Klassische Jeans-Culotte

Der Klassiker der Jeans-Culotte ist ein ideales Basic. Sie ist unaufgeregt und mit vielen Farben und Stoffen kombinierbar. Wer den Trend neu für sich entdeckt, ist mit einem zeitlosen Modell gut bedient. Der dunkle Ton der Culotte eignet sich für die Kombination mit hellen Farben oder weiß, die einen schönen Kontrast bilden. Die Schuhe können im Ton der Bluse gewählt werden und schaffen eine optische Verbindung zwischen oben und unten.

Trend 2: Jeans-Culotte in beige

Affiliate Link -40% TOM TAILOR Denim Damen High Waist Jeans-Culotte Jetzt shoppen 30,11 € 49,99 €

Je wärmer und sonniger es wird, desto passender sind Jeans-Culotte in hellen Tönen, beispielsweise in beige. Sowohl knallige Farben als auch gedeckte Töne in Nuancen von beige und creme eignen sich als Oberteil. Sneaker in hellen Farben runden das Bild ab und geben dem Style seine Lässigkeit.

Trend 3: Weiße Jeans-Culotte

Eine weiße Jeans-Culotte eignet sich als eleganter oder lässiger Hingucker. Der neutrale Ton bietet eine gute Grundlage für farbliche Experimente und Stile. So können Sie dazu gut schicke Blusen als auch lockere T-Shirts tragen.

Affiliate Link ekonika Sandale mit einstellbarem Riemen Jetzt shoppen 151,00 €

Im Sommer kann ein All-White-Look toll aussehen: Jeans-Culotte in weiß und lockere Bluse mit kurzen Ärmeln, dazu Sandalen in knalliger Farbe.

Trend 4: Dunkle Jeans-Culotte

Von hell zu dunkel: Eine Jeans-Culotte in Black Denim ist wie das klassische blaue Denim ein schönes Basic. Der Ton passt zu allem und trägt optisch nicht auf. Je dunkler es untenrum zugeht, desto heller darf es oben werden. Ob bunte Farben oder zurückhaltende Nuancen in weiß und beige. Die dunkle Jeans-Culotte eignet sich außerdem bestens für feierliche Anlässe, weil sie sich gut mit einer eleganten Bluse und High Heels macht.

Trend 5: Jeans-Culotte mit Gürtel

Das gewisse Extra hat diese Jeans-Culotte, denn sie besitzt einen Gürtel. Rosatöne wirken besonders schön mit dem hellen Ton der Hose. Der Gürtel kann die Taille außerdem zusätzlich verschlanken, wenn er etwas enger sitzt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.