Ochsenblutrot, Bordeauxrot und Burgunderrot haben diesen Herbst keine Chance: Leuchtende Rottöne sind jetzt überall. So stylt man den Trend.

Nach Barbie-Pink folgt jetzt Knallrot. Kräftige, leuchtende Rot-Töne sind diesen Herbst ein absolutes Must-have im Kleiderschrank. Die Designer präsentierten für die Herbst-/Wintersaison 2023 Rot in unzähligen Variationen - von roten Mänteln bei Ferragamo bis hin zu lässigen roten Pullis bei Loewe.

Die Promis haben den auffälligen Trend bereits für sich entdeckt: So besuchte beispielsweise Influencerin und Unternehmerin Kylie Jenner (26) Ende September die Fashion Show des Labels Acne Studios in Paris in einem hautengen, bodenlangen Kleid in knalligem Rot und zog damit alle Blicke auf sich.

Was macht Rot im Herbst 2023 so besonders?

Rot als Herbst-Trendfarbe ist eigentlich nichts neues. Der Unterschied ist, dass in den vergangenen Saisonen eher dunkle, herbstliche Töne wie Ochsenblutrot, Bordeauxrot oder Burgunderrot im Fokus der Mode standen. Das Rot, das jetzt angesagt ist, ist eher ein leuchtendes, helles Rot. Kleider, Hosen, Pullover, Mäntel und andere herbstliche Trendteile kommen jetzt am besten in Scharlachrot oder Rot-Töne mit einem leichten Orange-Stich zur Geltung.

Wie stylt man die Trendfarbe Rot am besten?

Leuchtendes, auffälliges Rot gilt oft als schwierig zu stylen. Doch mit einigen einfachen Tricks wird es ganz leicht: Wer von sich behauptet, knallige Farben seien nicht sein Ding, sollte im ersten Versuch mit Rot bei den Accessoires bleiben. Eine knallrote Handtasche, rote Schuhe oder ein rotes Halstuch setzen modische Akzente ohne gleich zu auffällig zu sein - wie das Label Ferragamo auf Instagram vormacht.

Wer Angst davor hat, Rot falsch zu kombinieren, sollte hingegen auf den angesagten Monochrom-Look setzten. Dabei stellt man sein Outfit mit Teilen aus einer einzigen Farbfamilie zusammen. Sich komplett in Rot zu kleiden, mag sich zwar beim ersten Mal sehr extravagant anfühlen, doch bald wird sich herausstellen, dass sich damit sehr elegante Power-Looks für den Alltag kreieren lassen.