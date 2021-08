Kleider sind perfekt für den Sommer, denn sie sind luftig und leicht. Alle können sie tragen, weil es Kleider in unterschiedlichsten Längen und Schnitten gibt. Warum Hippe-Kleider 2021 im Kleiderschrank nicht fehlen dürfen?

Der Hippie-Look ist vielseitig. Alles ist erlaubt und auch gewünscht, denn Hippie sagt auch immer, es soll leicht und verspielt sein. Passende Kleider gibt es in Maxi, Midi oder Mini, mit kurzen oder mit langen Ärmeln, mit und ohne Muster. Beliebt sind lange, wallende Hippie-Kleider, denn sie stehen wie kein anderes Kleidungsstück für die Unbeschwertheit des Styles. Wer den Hippie-Look tragen will, sollte allerdings nicht zu viele Teile aus der Stilrichtung kombinieren. Entscheiden Sie sich besser für ein Accessoire und setzen Sie auch beim Schmuck auf das Motto: Weniger ist mehr. Welche Hippie-Kleider perfekt für den Sommer sind? Drei Stile im Überblick.

Hippie-Kleider mit Blumen-Print

Florale Muster rufen besonders laut Sommer. Hippe-Kleider mit Blumen-Print wirken verspielt und passen sowohl zu feierlichen Anlässen als auch zum Tag am See. Um den leichten Look zu unterstreichen, eignen sich schöne Haarreifen als Accessoire. Weil das Kleid allerdings schon einen auffälligen Blumen-Print hat, muss das Haar-Accessoire zurückhaltend sein, am besten unifarben.

Hippie-Kleider mit Mustern

Nicht nur Blumen-Prints sind beliebte Aufdrucke für Hippie-Kleider, die Palette ist noch viel breiter. So kommen auch Paisley-Prints oder grafische Muster häufig vor. Am schönsten wirken Muster in kräftigen Farben, die die Lebensfreude des Hippie-Flairs zum Ausdruck bringen. Accessoires sollten bei Muster-Kleidern noch sparsamer eingesetzt werden. Eine schlichte, einfarbige Tasche oder ein Hut reicht aus.

Unifarbene Hippie-Kleider in Weiß

Hippie-Looks feiern die Leichtigkeit des Seins und des Sommers. Kaum ein Kleid kommt so beschwingt daher wie das weiße Hippie-Kleid. Es ist zurückhaltender als die gemusterten Versionen, spart aber nicht an schönen Details wie Lochmuster oder Spitze. Ausladende weiße Kleider können mit einem zarten Gürtel kombiniert werden, der eine tolle Silhouette zaubert.

