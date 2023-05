Die warmen Sommertage können kommen: Übergroße Sonnenhüte sind dieses Jahr das angesagteste Accessoire für den Urlaub am Meer.

Dieser Sommer-Modetrend ruft nach Urlaub an der französischen Riviera. Er steht für einen luxuriösen, eleganten und glamourösen Stil: Übergroße Sonnenhüte mit breiten Krempen sind in diesem Fashion-Sommer ein absolutes Must-have in der Garderobe. Darum sollten Mode-Liebhaberinnen jetzt in einen XXL-Hut investieren.

Mode-Experten und die Pop-Kultur lieben XXL-Hüte

Wie für einen Trend angemessen, haben die Modemacherinnen und Modemacher mit ihren Fashion-Shows für Frühjahr und Sommer 2023 dafür gesorgt, dass XXL-Hüte jetzt zu den Must-haves der warmen, sonnigen Monate zählen. Designer-Labels wie Max Mara, Eugenia Kim oder Jacquemus schickten ihre Models mit riesigen Sonnenhüten aus Materialien wie Stroh oder aus Papiergarn über den Laufsteg.

Auch Barbie (gespielt von Margot Robbie, 32) wird ab Juli mit XXL-Sonnenhut im Kino auf der großen Leinwand zu sehen sein. Während die Designer ihre Oversized-Hüte in zurückhaltenden Farben gestalteten, bevorzugt die ikonische Puppe bei ihrem Sonnenhut natürlich ihre Lieblingsfarbe Rosa.

Stylischer Sonnenschutz

Abgesehen vom hohen Trend-Faktor hat ein übergroßer Sonnenhut auch Vorteile für die Hautgesundheit. Durch die extra-breite Krempe schützt die Kopfbedeckung nicht nur Kopfhaut, Ohren und Gesicht, sondern im besten Falle auch noch Schultern und Teile des Oberkörpers.

Große Sonnenhüte mit breiten Krempen erinnern an den Stil glamouröser Hollywood-Diven, die sich für einen Urlaub an die französische Südküste, auf die Insel Capri oder in den legendären Promi-Urlaubsort Saint-Tropez zurückgezogen haben. Der Hut mit der breiten Krempe ermöglicht es, bei Bedarf anonym unterwegs zu sein und trotzdem modisch auszusehen. Der Glamour-Effekt lässt sich mit einer schwarzen XXL-Sonnenbrille sogar noch steigern.