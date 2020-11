Diesen Winter wird es modisch gesehen cool – gleichzeitig aber warm und funktional. Angesagt sind kuschelige Teddy- und Steppmäntel und rutschfeste, derbe Boots.

Die Temperaturen sinken stetig, die Masse an Kleidung, in die wir uns hüllen, steigt dagegen an: Der Winter naht. Und mit ihm neue Modetrends. In der Saison 2020/2021 wird es modisch gesehen zwar cool – gleichzeitig aber kuschelig warm und funktional.

Chunky Boots sind der Modetrend 2020

Cool wird es vor allem an den Füßen: Chunky Boots sind der Modetrend schlechthin und verleihen jedem Outfit einen lässigen Touch. Sie fallen vor allem durch ihren klobigen Stil auf. Sie sehen aber nicht nur stylish aus, sondern sind auch funktional: Die oft schweren Boots haben eine dicke Sohle mit auffälligem Profil, das besonders rutschfest ist. Zudem ist es gerade besonders angesagt, halbhohe Chunky Stiefel zu tragen - mit einer wasserdichten Variante bleiben die Füße also auch bei Schnee und tiefen Pfützen trocken.

Lederhosen, -mäntel und -kleider liegen im Trend

Lässig wird es auch mit dem nächsten Modetrend diesen Winter: Leder - oder auch Kunstleder. Das Material wirkt immer cool und sieht vor allem in Kombination mit Chunky Boots gut aus. Und: Leder- oder Kunstlederhosen halten oftmals schön warm. Aber auch in Form von Kleidern oder Mänteln macht sich das Material diese Saison gut. Lederkleider sehen in Kombination mit den aktuellen Strumpfhosen-Trends und Boots toll aus, Ledermäntel passen super zur unaufgeregten Jeans-Pulli-Kombination oder zu einem Look komplett in schwarz bzw. einfarbig.

Teddy- oder übergroße Steppmäntel halten im Winter schön warm

Ledermäntel sind allerdings nicht die beste Wahl, wenn es draußen klirrend kalt ist. Ebenfalls angesagt und zudem kuschelig warm: Teddymäntel in allen Farben und Variationen. War vergangenes Jahr vor allem der braune Teddymantel im Trend, sind in diesem Winter alle denkbaren Modelle möglich. Die Kuscheljacken passen zudem super zu (Kunst-)Lederhosen und Chunky Boots.

Wer es lieber noch eleganter mag, kann zu den Trends Chunky Boots und (Kunst-)Leder aber auch super gut elegantere Mäntel oder Trenchcoats und dicke Schals kombinieren. Das sorgt für einen Stilbruch und macht den Look nicht weniger aufregend.

Ein anderes trendiges Jackenmodell: übergroße Steppmäntel. Sie dürfen gern mit besonders viel Volumen und Länge daherkommen. Das sieht nicht nur lässig aus, sondern man kann sich darunter auch in dicke, kuschelige Pullis hüllen. Die Jacken dürfen dabei in verschiedenen Materialien daherkommen: ob in Cord, Samt oder - besonders funktional - in wasserabweisenden Stoffen.

Mit diesen coolen Trends trotzen wir nicht nur der Kälte, sondern setzen auch noch modische Statements. Funktion und Stil clever vereint!

