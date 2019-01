View this post on Instagram

Anzeige|Advertisement: Ready for a weekend in style? Got a new #autumnoutfit 🍂 w/ @zalando_man for you guys // Favorite Details 🔎 ____________ Turtleneck @selected_official SE622Q0AY-Q11 Chino by Viggo VIA22E003-O11 Find this #zalandostyle via link in my Bio or on @zalando & their app! 😎✌🏼 _____________________________________ #zalando #getthelook #tommeezjerry #styleinspo #fashionmen #gentleman #menswear #berlinstreetstyle #moderngentleman #gentlemanstyle #suitstyle #suitup #mensweardaily #menswearblog #fashionkiller #mensfashionstyle #casualchic #autumfashion #coolguy #readyforautumn