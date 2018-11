Bei den MTV Europe Music Awards im spanischen Bilbao war auf dem roten Teppich jede Menge Extravaganz angesagt. Internationale Popstars wie Hailee Steinfeld (21), Halsey (24) oder Bebe Rexha (29) liefen in auffälligen Outfits über den Red Carpet. Unter den Promis tummelten sich aber auch zwei deutsche Damen, die mit ihren Looks überzeugten.

Influencerin Caro Daur (23) besuchte das Event in einer golden glitzernden Robe von Ralph and Russo - wie sie auch auf ihrem Instagram-Kanal zeigte. Die Accessoires waren perfekt auf das hochgeschlossene Kleid mit den Statement-Fransen abgestimmt: Goldene Riemchen-Stilettos von Yves Saint Laurent und goldener Schmuck rundeten den Look ab.

Model Ann-Kathrin Götze (28) hatte sich ebenfalls für ihren bereits dritten Besuch der MTV Europe Music Awards in Schale geworfen. Ihr aufsehenerregendes Kleid aus lilafarbener Spitze stammte von dem Luxus-Label Luisa Via Roma. Florale Verzierungen aus rotem Samt sorgten für ein sexy Eyecatcher-Moment ebenso wie der asymmetrische Schnitt des Mini-Kleides.

Auf Instagram bedankte sich die Ehefrau von Fußball-Star Mario Götze (26) bei MTV Germany für die Einladung: "Mein drittes Mal bei den EMAs war so besonders wie in den Jahren davor auch. Diese Show ist wunderbar und die Künstler, die dort auftreten und alles so speziell machen, sind die Besten der Branche."