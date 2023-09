Gegen Taylor Swift kam niemand an: Die 33-Jährige ist die große Gewinnerin der diesjährigen MTV Video Music Awards. In elf Kategorien war die Sängerin nominiert, neun Preise konnte sie am Ende mit nach Hause nehmen. Darunter Trophäen in wichtigen Kategorien wie "Video des Jahres" und "Künstlerin des Jahres".

Auf dem roten beziehungsweise pinken Teppich der Verleihung präsentierte sich Swift in einem schwarzen Kleid von Versace – und war damit in bester Gesellschaft. Schwarze Looks prägten das Bild der Preisverleihung, die in Newark, New Jersey, stattfand.

Ein zweiter großer Trend des Abends waren Outfits, die Haut zeigten, sehr viel Haut. Die US-Künstlerinnen Doja Cat, Tinashe und Doechii erschienen halbnackt zu der Gala. Auftritte, die so wohl nur bei den MTV Video Music Awards möglich sind.