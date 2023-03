Clogs kehren in dieser Frühlings- und Sommer-Saison dank Hermès und Co. zurück auf die Mode-Bühne.

Marilyn Monroe und Christina Aguilera machten dieses Schuhmodell schon zum Star: Jetzt kehren Clogs als frühlingshafter Trend zurück.

Die Modemacher und Modemacherinnen sind sich einig: Wer im Frühjahr und Sommer 2023 in neue Schuhe investieren möchte, kann sich in der Holzschuh-Abteilung umsehen. Hermès, Bally und Stella McCartney präsentieren für diese Saison in feinster Handarbeit aus Leder (oder Lederimitat) und Holz hergestellte Clogs - in verschiedensten Varianten. Birkenstock-Fans werden diesen Schuh-Trend garantiert lieben.

Was sind Clogs?

Clogs sind Schuhe, die in der Regel aus einer Holzsohle und einem geschlossenen Vorderblatt aus Leder oder Stoff gefertigt sind. Clogs bedeutet aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche "dickes Stück Holz". Ursprünglich wurden Clogs im 19. Jahrhundert von Arbeiterinnen und Arbeitern in Fabriken und bei der Landwirtschaft getragen. Das Schuhmodell stammt eigentlich aus Großbritannien, fand aber in Schweden großen Anklang und wird oft mit Skandinavien in Verbindung gebracht.

Clogs haben Modeerfahrung

In der Modegeschichte waren Clogs schon mehrmals im Fokus. So trug zum Beispiel Marilyn Monroe (1926 - 1962) bei einem Fotoshooting in den 50er Jahren mit dem Fotograf Milton H. Greene (1922 - 1985) schwarze Clogs und machte den Holzschuh damit zum Must-Have für ihre Fans.

In der Hippie-Ära in den 1960er- und 1970er-Jahren gehörten Clogs ebenfalls fest zum Fashion-Repertoire und wurden gerne zu weiten Schlaghosen oder Cordhosen getragen. Wer damals Clogs trug, zeigte auf diese Art und Weise seine Naturverbundenheit. Das macht den Schuh auch heutzutage, in Zeiten der Klimakrise, wieder zum absoluten Statement-Schuh: Da Clogs in der Regel aus Holz gefertigt sind, sind sie sehr langlebig und widerstandsfähig. Und sie haben den Vorteil, dass Holz als natürliches Material einfach recycelt werden kann.

Clogs sind total Y2K

Neben einem Symbol für Nachhaltigkeit sind Clogs auch ein Moderelikt aus den frühen 2000er Jahren. Da der Y2K-Trend 2023 nach wie vor anhält, ist es nicht verwunderlich, dass die Holzschuhe nun wieder gern getragen werden. Schließlich sorgte Popstar Christina Aguilera (42) Anfang der 00er-Jahre dafür, dass die Clogs ein Revival feierten und kurzeitig zum It-Piece wurden. Ihr damals liebstes Modell: Clogs mit absurd hohem Absatz.

Wiedersehen mit den Clogs

Knapp 10 Jahre später ließ sich dann die britische Moderatorin und Model Alexa Chung (39) in Clogs auf ihrem allerersten "Vogue"-Cover ablichten. Als It-Girl sorgte sie somit 2010 dafür, dass die Holzschuhe in Großbritannien und der restlichen Welt noch einmal en vogue wurden. Dass Clogs jetzt wieder im Trend sind, ist also kein Wunder - tauchen sie doch alle paar Jahrzehnte aus der Versenkung wieder auf den Laufstegen auf.