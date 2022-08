Röcke sind eine Geheimwaffe im Kleiderschrank. Das Textil gibt es in zahlreichen Ausführungen. Farben, Schnitte und Stoffe sind vielseitig, sodass Röcke zu jeder Jahreszeit getragen werden. Welche Modelle sich für den Sommer eignen und 2022 im Trend liegen?

Leicht, verspielt, elegant, lässig — der Rock ist ein Allrounder und passt deswegen in keine Schublade, dafür aber jeden Kleiderschrank. Das Textil ist so vielseitig, dass es sich im Frühling, Sommer, Herbst und Winter tragen lässt. Wer ihn trägt, sieht schnell angezogen aus, weil es eben nicht viel mehr braucht als einen tollen Rock, ein Shirt oder eine Bluse und passende Schuhe. Zeitlose Textilien finden nicht ohne Grund jedes Jahr wieder ihren Weg aus dem Kleiderschrank, das macht sie nachhaltig und beliebt. 2022 sind die Klassiker unter den Röcken weiterhin im Trend. Darunter der Jeansrock oder der Satinrock. Was darüber hinaus nicht aus der Mode kommt? Fünf Trends im Überblick.

Falten gewünscht: Der Plisseerock

Bieder ist der Plisseerock längst nicht mehr. Der feine Faltenrock sorgt dank seiner Struktur für einen spannenden Look. Er lässt sich leicht in jeden Kleidungsstil integrieren, ob kurz, lang, unifarben oder bunt. Plisseeröcke passen sowohl zum eleganten Business-Outfit mit Bluse und Blazer als auch zum romantischen Date-Look am Abend.

Mehr ist mehr: Der Maxirock

In den vergangenen Jahren haben viele Kleidungsstücke an Länge gewonnen, so auch der Rock. 2022 darf der Maxirock deswegen nicht fehlen. Mit seiner Länge bietet das Textil viel Komfort, wer ihn trägt, wirkt direkt gut angezogen. Farblich und in Sachen Material bietet der Maxirock viel an. Es gibt ihn in allen erdenklichen Farben und Mustern. Beliebt sind in diesem Sommer vor allem Modelle mit Blumenprint und knalligen Farben. Kombinieren kann man den Rock sowohl mit Sandalen als auch mit lässigen Sneakern.

Verspielte Optik: Der Wickelrock

Pluspunkt: Der Wickelrock in Midi-Länge passt zu jedem Figurtyp, weil er ganz leicht angepasst werden kann. Sitzt der Rock zu weit oder zu eng, lässt sich dank der Wickelmethode einfach etwas Platz gewinnen. Auch den Wickelrock gibt es in allen möglichen Farben, Mustern und Materialien. Im Sommer 2022 sind Modelle aus Leinen besonders angenehm zu tragen. Das Material lässt die Haut atmen und sorgt an heißen Tagen für Abkühlung.

Retro-Charme: Der Jeansrock

Jeansstoff ist fest und daher nicht auf den ersten Blick für den Sommer geeignet. Richtig kombiniert mit luftigem Shirt, offenen Schuhen und in Mini- oder Midilänge, überzeugt der Jeansrock aber auch zur warmen Jahreszeit. Das schöne Jeansblau wirkt in Kombination mit weißen Shirts und Blusen leicht und sommerlich.

Glänzend: Der Satinrock

Die Optik von Satin ist stark bis dezent glänzend und daher optimal für den Sommer 2022 geeignet. Schimmernd im Sonnenschein zaubert der Satinrock eine leichte Optik. Obenrum darf es dazu ein Materialmix sein, schön sind Shirts aus atmungsaktiver Baumwolle oder Leinen. Der Mix sorgt für einen schönen Kontrast zum glänzenden Satin.

