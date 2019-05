Am 12. Mai ist Muttertag. Wer noch kein Geschenk für seine Mama organisiert hat, muss nicht gleich in Panik verfallen. Denn die Dinge, die man für diese drei Do-It-Yourself-Überraschungen braucht, findet man alle im eigenen Haushalt oder bei einem kurzen Stopp im nächstgelegenen Supermarkt.

DIY-Flowerbox

Welche Mutter freut sich zum Muttertag nicht über Blumen? Die perfekte Alternative zum Blumenstrauß ist eine selbst gebastelte Flowerbox - eine Geschenkidee, die nicht nur nach etwas Besonderem aussieht, sondern auch noch länger haltbar ist. Dazu benötigt man folgende Utensilien: Steckschaum, Rosen (oder andere Blumen), eine Blumenschere, ein Messer, eine Schüssel mit Wasser, eine Box, Folie.

Als erstes wird der Steckschaum in der Größe der Box zugeschnitten und in die Schüssel mit Wasser gelegt, solange bis er sich ordentlich voll gesogen hat. Währenddessen wird die Box mit Folie ausgekleidet. Die Folie sollte nicht über den Rand hinausragen und wird dementsprechend zugeschnitten. Wenn der Steckschaum voll mit Wasser ist, wird er fest auf den Boden der Box gedrückt. Anschließend werden die gewählten Blumen zugeschnitten und in der Box drapiert, indem man sie in den Steckschaum steckt.

Herzförmige Rosen-Seife

Rosenduft erfüllt die Luft! Auch mit selbstgemachter Seife macht man Müttern eine Freude. Dieses Geschenk zum Muttertag lässt sich in einigen wenigen Schritten selbst herstellen. Man benötigt eine Herzchen-Silikonform, 250 Gramm Rohseife, natürliches Rosenöl, getrocknete Rosenblütenblätter und rote Lebensmittelfarbe. Als erstes wird die Rohseife in Stücke geschnitten und geschmolzen. Die flüssige Seife wird mit einigen Tropfen Rosenöl und Lebensmittelfarbe vermischt. Anschließend werden einige Rosenblüten in die Herzchenformen gestreut und diese dann mit dem Seifengemisch befüllt. Jetzt müssen die Seifen nur noch zwei bis drei Stunden trocknen - fertig ist das wohlriechende Geschenk!

Muttertags-Brunch

Da der Muttertag auch ein Sonntag ist, lässt sich der Tag gebührend mit einem großen Frühstücksbrunch feiern. Auf diese Art und Weise kann man seiner Mutter nicht nur eine Freude bereiten, sondern auch Zeit schenken. Ein Gut, das in unserer schnelllebigen Welt immer größeren Wert bekommt. Ein großer gemeinsamer Brunch mit der ganzen Familie lädt ein, in alten Kindheitserinnerungen zu schwelgen. Wer sich - falls vorhanden - mit den Geschwistern zusammentut und vereinbart, dass jeder eine selbstgemachte Kleinigkeit wie zum Beispiel ein selbst gebackenes Brot oder selbstgemachte Dips mitbringt, hat schnell ein großes und abwechslungsreiches Frühstück beisammen. Das Ganze lässt sich auch wunderbar generationenübergreifend gestalten. Eine Tradition, die man sich vielleicht für die nächsten Muttertage beibehalten möchte...