Bevor das Dirndl nach Wiesn-Ende wieder in den Schrank zieht, will es die Flecken loswerden. Das sind die Dos und Don'ts beim Reinigen.

Das Oktoberfest neigt sich dem Ende zu. Nun läuft das Leben wieder in geregelten Bahnen. Doch nach dem Dauereinsatz im Festzelt wollen Dirndlkleid, Schürze und Bluse gewaschen und richtig gepflegt werden - damit sie auch im nächsten Jahr dabei sein können, wenn es wieder heißt "O'zapft is". Das muss man beim Waschen der Tracht beachten.

Feinwaschmittel nicht vergessen

Normalerweise macht man mit niedriger Temperatur, geringer Schleuderzahl und Feinwaschmittel nichts falsch. Trotzdem sollte man - bevor man das Dirndl in die Waschmaschine steckt - die Hinweise auf dem eingenähten Etikett beachten. Und diese auch einhalten, um keine bösen Überraschungen zu erleben. Außerdem wichtig: Falls man sich im Bierzelt Flecken eingefangen hat, sollte man diese unbedingt vor dem Waschen vorbehandeln.

Wie auch bei normaler Wäsche gilt: Das Dirndl sollte am besten nach Farben sortiert gewaschen werden. Das heißt, die weiße Bluse sollte nicht mit der roten Schürze in die Waschtrommel gesteckt werden. Außerdem sollten die Einzelteile auf links gedreht möglichst in einem schützenden Wäschesack gewaschen werden.

Waschen per Hand

Schonender für den Stoff ist es auf jeden Fall, die einzelnen Bestandteile des Dirndls per Hand zu waschen. Das ist auch einfacher als gedacht - vor allem wenn es sich um robuste Stoffe wie Baumwolle oder Leinen handelt: Dirndlkleid und Schürze werden in ein mit warmem Wasser gefüllten Spülbecken zusammen mit etwas Waschmittel ein paar Stunden eingeweicht, anschließend werden die Kleidungsstücke ausgespült und zum Trocknen aufgehängt.

Der Gang in die Reinigung

Kleiner Tipp: Handelt es sich allerdings um ein teures Couture- oder Designer-Dirndl, das aus Samt, Seide oder anderen edlen Stoffen besteht, empfiehlt es sich, das Dirndl in die Reinigung zu bringen.

Auf keinen Fall sollte man die Tracht nach dem Waschen - egal ob in der Maschine oder per Handwäsche - in den Trockner stecken. Das ist ein absolutes No-Go! Besser ist es das Dirndl auf einen Kleiderbügel aufzuhängen und es draußen an der frischen Luft trocknen zu lassen. Dabei werden auch schon die ersten knittrigen Falten ganz von allein geglättet.