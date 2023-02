Nachhaltige Schuhe sind gar nicht so einfach zu finden. Wir stellen einige Modelle vor und erklären, wann Schuhe eigentlich nachhaltig sind.

Nachhaltige Produkte findet man im Alltag immer öfter. Für viele Menschen ist es mittlerweile auch besonders wichtig, nachhaltig zu leben. Aber wie sieht es eigentlich im Schuhschrank aus? Nachhaltige Schuhe sind schwieriger zu finden als andere Produkte, da Schuhe meist unterschiedliche Materialien beinhalten und dadurch schwieriger zu recyclen sind. Zudem enthalten Treter nicht selten gesundheitsschädigende Stoffe. Wir stellen Modelle vor, die Sie mit gutem Gewissen kaufen können.

Wann sind Schuhe nachhaltig?

Zuerst stellt sich aber noch die Frage: Wann sind Schuhe eigentlich nachhaltig? Wichtig beim Thema nachhaltige Mode ist es, eine schnelle und billige Produktion nicht zu unterstützen. Denn solche Produkte sind meist von schlechter Qualität, halten damit nicht lange und können schlimmstenfalls durch schlechte Produktion auch schädliche Stoffe enthalten.

Daher kommen besonders Schuhe in Frage, die entweder aus natürlichen und/oder recycelten Bestandteilen bestehen. Vegane Modelle, die größtenteils etwa aus Äpfeln, Kork, Papier oder anderen natürlichen Quellen hergestellt werden, sind besonders zu empfehlen. Auch Bio-Baumwolle, Canvas oder Leinen gelten als nachhaltig und sind angenehm zu tragen. Hat der gewählte Treter dann auch noch eine Sohle aus Kautschuk, handelt es sich um einen wirklich nachhaltigen Schuh.

Aber: Auch wenn bei der Herstellung veganer Schuhe ein deutlicher geringerer Wasserverbrauch verzeichnet wird als etwa bei der Herstellung von Lederschuhen, sind sie nicht automatisch nachhaltig. Bestehen die Schuhe der Wahl nämlich aus Kunststoff, wurde für deren Herstellung höchstwahrscheinlich Erdöl verwendet – was der Umwelt nicht gerade guttut. Auf solche Stoffe sollten Sie beim Kauf verzichten.

Bestenfalls wurden nachhaltige Schuhe zudem fair produziert. Soll heißen: Bäuerinnen und Bauern, Näher:innen und Mitarbeitende arbeiten unter sicheren Bedingungen und werden angemessen bezahlt. Kinderarbeit und schädliche Stoffe gibt es in einer solchen Produktion nicht. Mit dem Kauf fair produzierter nachhaltiger Schuhe unterstützen Sie diese guten Arbeitsbedingungen.

Kann Leder nachhaltig sein?

Bei nachhaltigen Schuhen wird auf chemisch gegerbtes Leder verzichtet. Denn oft werden für die Herstellung von Lederschuhen Chromsalze eingesetzt, die schlimmstenfalls krebserregend und erbgutverändernd wirken können. Nachhaltige Schuhe müssen also nicht zwangsläufig auf Leder verzichten und unbedingt vegan sein – auch, wenn das eine besonders gute Variante ist. Wichtig ist, dass das Leder mit natürlichen Pflanzenstoffen wie Rhabarberwurzeln oder Eichenrinde gegerbt wird. Ist das Leder schonend verarbeitet und werden die Schuhe unter fairen Bedingungen produziert, halten sie meist lange und können damit auch nachhaltig sein. Denn Leder ist robust und kann mit guter Pflege jahrelang getragen werden.

Negativ: Der Wasserverbrauch bei der Herstellung von Lederschuhen ist in der Regel extrem hoch. Ein Beispiel: Für ein Kilogramm Leder werden rund 16.600 Liter Wasser benötigt, unter anderem für die Haltung der Tiere. Möchten Sie unbedingt zu Lederschuhen greifen, können Sie zumindest darauf achten, dass das Leder von der Leather Working Group zertifiziert ist und somit von Tieren stammt, für deren Haltung gewisse Standards vorgeschrieben sind, etwa lokales Futter. Zudem sollte die Sohle von Lederschuhen aus Kautschuk bestehen, nicht aus Kunststoff.

Und noch ein Tipp: Auch der Kauf von Secondhand-Schuhen ist nachhaltig, denn so werden getragene Treter nicht weggeworfen, sondern effektiv weitergetragen.

Nachhaltige Schuhe: Drei trendige Modelle

Nachhaltige Schuhe und Stilbewusstsein schließen sich nicht aus. Achten Sie beim Kauf darauf, dass die Qualität hoch ist und die Schuhe damit möglichst lange halten. Folgende Modelle sind nachhaltig und können besten Gewissens gekauft werden.

Veja

Wenn Sie Schuhe von Veja kaufen, können Sie davon ausgehen, dass sie nachhaltig sind. Das französische Schuhlabel verwendet für seine Modelle nachhaltiges Leder sowie vegane Alternativen: Dabei nutzt das Label recycelte Plastikflaschen, Mais-Leder oder Bio-Baumwolle. Bei der Gerbung der Sneaker kommen weder Chrom noch Schwermetalle oder Säuren zum Einsatz.

Think!

Auch beim Kauf von Think!-Schuhen ist sichergestellt, dass Sie zu einem Modell greifen, das besser für die Umwelt ist als viele andere Modelle. Denn: Sie sind hergestellt in Europa, bestehen vorwiegend aus pflanzlich gegerbtem Leder und zudem können Sie den Reparaturservice in Anspruch nehmen, damit Ihre Treter so lange wie möglich getragen werden können. Plus: Die Stiefel und Co. sind recyclebar und damit besonders nachhaltig.

Ethletic

Die Marke Ethletic bietet faire, vegane und nachhaltige Sneaker an – die zudem sehr modisch sind. Bei der Schuhproduktion in Pakistan kommen nur natürliche Stoffe zum Einsatz: etwa Bio-Baumwolle und FSC-Kautschuk. Die Schuhe sind von hoher Qualität und damit langlebig.

Weitere nachhaltige Schuhe

Auch das Label Allbirds ist spezialisiert auf nachhaltige Schuhe. Wer die Fashion Week 2023 verfolgt hat, wird sicherlich auf das ein oder andere Modell gestoßen sein. Denn die Schuhe von Allbirds sind besonders trendorientiert und dabei auch noch schonender für die Umwelt als andere Marken.

Zudem bieten unter anderem diese Marken nachhaltige Schuhe an:

Nae

Saye

Waldviertler Schuhe

El Naturalista

Sashay

Ekn

Flamingo's Life

Beaumont Organic

Cervo Volante

Wills vegan Shoes

Hessnatur

Good Guys

Shoezuu

Risorse Future

Sorbas

Darüber produzieren mittlerweile auch namenhafte Labels wie Adidas nachhaltige Schuhe. Achten Sie beim Kauf darauf, aus welchen Materialien das gewählte Modell besteht und dass es gut verarbeitet ist. Kaufen Sie Ihre neuen Treter online, können Sie meist schon anhand der Suche bestimmen, dass die Schuhe nachhaltig sein sollen. Viele Onlinehändler weisen mittlerweile auch darauf hin.

