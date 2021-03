Normale Funktionskleidung wird für gewöhnlich aus Kunstfasern hergestellt und mit Chemikalien versetzt, damit sie winddicht oder auch wasserabweisend wird. Für Aktivitäten im Freien ist sie dadurch besonders praktisch – mit nachhaltiger Sportmode hat das jedoch (meistens) nichts zu tun.

Atmungsaktive Kleidung ist für viele Sportler ein Must-have, da sie den Schweiß vom Körper weg transportiert und ihn im Idealfall trotzdem warmhält. An kalten oder regnerischen Tagen schützt sie ihren Träger somit vor dem Auskühlen. Was viele jedoch nicht wissen: Je mehr Funktionen Sportmode besitzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit Chemikalien versetzt und nicht umweltschonend produziert wurde. Doch was genau macht nachhaltige Kleidung eigentlich aus? Und woran erkennen Laien, ob Sportkleidung fair produziert wurde?

Affiliate Link Gymbassador » Nachhaltige Damen Leggings Jetzt shoppen 60,00 €

Erklärung: Das zeichnet nachhaltige Sportmode aus

Das Wichtigste zuerst: Beim Thema Nachhaltigkeit geht es nicht darum, aus welchen Materialien die Sportmode produziert wurde – sondern unter welchen Umständen. Sprich, wurde die Kleidung umweltschonend und fair hergestellt? Dabei spielen, neben der Produktionsweise, drei Faktoren eine wichtige Rolle:

die artgerechte Tierhaltung (wenn Leder verarbeitet wurde) eine faire Bezahlung und Behandlung der Mitarbeiter der Einsatz von Rohstoffen aus nachhaltigem Anbau

Um gewöhnliche Funktionskleidung widerstandsfähiger gegen Wind und Wetter zu machen, wird sie in der Regel mit Chemikalien bearbeitet: Je nach Hersteller kommen dabei teilweise gesundheitsschädliche Substanzen (Farbe oder Bleichmittel) zum Einsatz, die zu Hautreizungen führen können. Nachhaltige Sportmode hingegen wird umweltschonend produziert, unabhängig davon, ob sie aus künstlichen oder natürlichen Fasern (wie Seide oder Bio-Baumwolle) besteht. Merinowolle ist zum Beispiel ein beliebtes Material für Sportkleidung, das den Körper wärmt, wenn es kalt ist – und ihn kühlt, wenn es warm ist. Und zwar komplett ohne chemische Zusätze.

Affiliate Link Trigema Herren Sporthose Jetzt shoppen 67,00 €

Öko-Siegel: So erkennen Sie nachhaltige Sportmode

Es gibt verschiedene Öko-Siegel, die sich wie folgt voneinander unterscheiden:

Siegel Hintergrund Global Organic Textile Standard biologisch erzeugte Naturfasern: mindestens 70 %

konventionelle Synthetikfasern: max 10 %

das Bleichen mit Chlor ist untersagt

das Verpackungsmaterial ist PVC-frei Fair Wear Foundation fair produzierte Produkte: nicht zu 100 %

Arbeitsbedingungen werden geprüft und zertifiziert

soziale Standards werden eingehalten

die Materialherstellung wird ignoriert Bluesign Product Wasser- und Luftverschmutzung wird vermieden

gefährliche Chemikalien werden nicht eingesetzt

Arbeits- und Verbraucherschutz werden eingehalten

Ressourcen werden sinnvoll eingesetzt Oeko-Tex Standard 100 Zusammenschluss von Textilforschungs- und Prüfinstituten

gesundheitsschädliche Chemikalien werden nicht eingesetzt

Schadstoffrückstände werden überprüft

Faire und ökologische Faktoren werden nicht berücksichtigt Oeko-Tex Made in Green schadstofffreie Textilprodukte werden garantiert

die Produktion ist umweltfreundlich und nachhaltig

die Produktionsstufen der Lieferkette sind transparent

Produktionsstufen der Lieferkette sind transparent am Label findet sich ein QR Code

Nachhaltige Sportmode: Sechs Marken im Vergleich

Wenn Sie sich für Sportkleidung interessieren, die nachhaltig produziert wurde, sind diese sechs Marken empfehlenswert:

1. Vaude

"Green Shape" lautet das Label für nachhaltige Sportmode der Marke Vaude, die ihren Sitz in Tettnang am Bodensee hat: Es steht für nachhaltige Materialien, eine ressourcenschonende Herstellung und faire Produktion. Darüber hinaus besitzt 80 Prozent der Sport- und Outdoor-Bekleidung des Herstellers ein Bluesign-Zertifikat. Besonders spannend ist , dass viele Produkte aus recycelten PET-Flaschen, Altkleidern oder alten Fischernetzen bestehen.

2. Löffler

Fahrrad, Laufen, Outdoor und Wintersport: Auch die Firma Löffler aus Österreich ist ein bekannter Hersteller funktioneller Sportbekleidung. In puncto Nachhaltigkeit heißt es von Seiten des Unternehmens, dass ein Großteil der Textilien aus der eigenen Strickerei stammen würde. Darüber hinaus sollen alle Garne, Stoffe, Reißverschlüsse und Stoffveredelungen, die zugekauft wurden, mit dem Siegel "Oeko-Tex Standard 100" ausgezeichnet – und somit schadstoffarm – sein.

3. Patagonia

Nachhaltige Sport- und Outdoor-Bekleidung gibt es auch von Patagonia. Der Hersteller setzt ebenfalls auf nachhaltige Materialien (zum Beispiel Hanf, Bio-Baumwolle, recyceltes Polyester oder Nylon) und eine chemiefreie Verarbeitung von Tops und T-Shirts, Longsleeves und Funktionswäsche oder auch Leggings. Darüber hinaus sind viele Produkte Bluesign-zertifiziert – und die Marke unterstützt diverse Umweltorganisationen.

4. Mammut

Dieser Hersteller wurde bereits 2013 mit dem "Best Practice Award" der Fair Wear Foundation ausgezeichnet, die sich für bessere Arbeitsbedingungen in der Kleidungs- und Textilindustrie einsetzt. Die hochpreisige Marke stellt in erster Linie Produkte für den Berg, Kletter-, Outdoor- und Schneesport her. Das Sortiment umfasst mittlerweile mehr als 35.000 Artikel – darunter findet sich natürlich auch nachhaltige Sportkleidung zum Wandern und Trekking. Tipps zum richtigen Wanderoutfit finden Sie hier.

5. Mandala

Im Gegensatz zu den ersten drei Labels konzentriert sich das bayerische Unternehmen Mandala auf nachhaltige Yogakleidung (wie Leggings und Sport-BHs), die – laut eigenen Angaben – unter fairen Arbeitsbedingungen hergestellt wird. Sie besteht aus Bio-Baumwolle, Tencel, Modal, Bio-Polyamid und Polyester, das recycelt wurde. Die eigenen Textil-Manufakturen befinden sich in der Türkei sowie in Shanghai.

6. Trigema

Last but not least in dieser Liste: das schwäbische Label Trigema, dessen nachhaltige Sportmode und Freizeitkleidung für Frauen, Männer und Kinder in Deutschland produziert wird und ebenfalls das Siegel "Oeko-Tex Standard 100" trägt. Ein Großteil der Kollektion wird aus Kunstfasern hergestellt – bis auf die Trigema Change-Linie: Hier wird nach Trigema-Angaben Bio-Baumwolle verwendet.

Quellen: Sportscheck, Utopia

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.