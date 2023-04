Dauerhaft schön: So können Sie Nagellack länger haltbar machen

Für viele Frauen ist eine perfekte Maniküre der Schlüssel zu einem gepflegten und selbstbewussten Auftritt. Doch nichts ist ärgerlicher als Nagellack, der nach nur wenigen Tagen absplittert und unschön aussieht. Wie kann man also sicherstellen, dass der Nagellack möglichst lange hält und die Maniküre auch nach einer Woche noch perfekt aussieht? Der stern gibt Tipps.

Es ist frustrierend: Sie waren gerade erst bei der Maniküre oder haben Ihre Nägel selbst frisch lackiert und nach nur wenigen Tagen blättert der Lack bereits ab und sieht unschön aus. Wieso ist das so? Ein Grund dafür kann die Qualität des Nagellacks sein. Auch die Vorbereitung der Nägel vor dem Auftragen des Nagellacks ist wichtig. Nagellack hält am besten auf sauberen, trockenen Nägeln. Wenn Sie also Nagellack auf schmutzige oder feuchte Nägel auftragen, wird der Nagellack nicht lange halten.

Diese Faktoren beeinflussen die Haltbarkeit

Außerdem kann die Technik des Auftragens des Nagellacks eine Rolle spielen. Wenn Sie zu dicke Schichten auftragen oder den Nagellack nicht gleichmäßig verteilen, wird er schneller abblättern. Es ist also ratsam, mehrere dünne Schichten aufzutragen und darauf zu achten, dass jede Schicht vollständig trocken ist, bevor Sie die nächste auftragen. Darüber hinaus können auch äußere Faktoren wie Wasser, Hitze oder chemische Reinigungsmittel die Haltbarkeit des Nagellacks beeinflussen. Wenn Sie also viel Zeit in feuchten Umgebungen verbringen oder Ihre Hände häufig waschen, kann dies dazu führen, dass der Nagellack schneller abblättert.

Wenn Sie einige Faktoren berücksichtigen und eine qualitativ hochwertige Maniküre durchführen, können Sie sicherstellen, dass Ihr Nagellack länger hält und Sie eine perfekte Maniküre genießen können. Der stern zeigt, welche Produkte dabei unterstützen.

Nagellack länger haltbar machen: Der Base Coat leistet Hilfe

Eine Möglichkeit, die Haltbarkeit von Nagellacken zu verlängern, ist die Verwendung eines Base Coats oder einer Grundierung. Ein solches Produkt wird vor dem eigentlichen Nagellack aufgetragen und bildet eine Schutzschicht zwischen dem Nagel und dem Nagellack. Dadurch wird verhindert, dass der Nagellack in den Nagel einzieht und somit länger auf der Oberfläche bleibt. Der Base Coat kann auch dazu beitragen, dass der Nagellack gleichmäßiger und glatter aufgetragen wird, was ebenfalls zur Haltbarkeit beiträgt.

Nagellack länger haltbar machen: Der Top Coat unterstützt

Ein weiteres Produkt, das helfen kann, die Haltbarkeit von Nagellacken zu verlängern, ist der Top Coat. Diese klare Schicht wird über dem Nagellack aufgetragen und bildet eine Schutzschicht, die den Nagellack vor Abrieb und Kratzern schützt. Der Top Coat kann auch dazu beitragen, dass der Nagellack schneller trocknet und glänzender aussieht.

Achtung beim Kauf: Diese Nagellacke halten länger

Es gibt auch Nagellacke, die speziell für eine längere Haltbarkeit entwickelt wurden. Diese Nagellacke enthalten oft spezielle Inhaltsstoffe wie Keratin oder Nylon, die dazu beitragen, dass der Nagellack widerstandsfähiger gegen Abrieb und Kratzer ist.

Der Essie Gel Couture Nagellack ist ein langanhaltender Nagellack, der bis zu 14 Tage ohne Absplittern oder Verblassen hält. Er ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich und bietet eine breite Palette von Optionen für jeden Geschmack. Der Gel Couture Nagellack lässt sich einfach auftragen und trocknet schnell – das spart Zeit.

Der OPI Infinite Shine Nagellack ist ein weiterer langlebiger Nagellack, der bis zu elf Tage ohne Abblättern oder Absplittern hält. Er bietet eine große Auswahl an Farben und Schattierungen und lässt sich einfach auftragen und trocknen. Der OPI Infinite Shine Nagellack ist auch frei von Formaldehyd, DBP und Toluol, Inhaltsstoffe, die den Nagel schädigen können.

Entfernen von Nagellacken hat bereits Einfluss

Zusätzlich können auch bestimmte Nagellack-Entferner dabei helfen, die Haltbarkeit des Nagellacks zu unterstützen. Nagellack-Entferner, die Aceton enthalten, können den Nagellack schneller entfernen, aber auch dazu führen, dass der Nagel austrocknet und der Nagellack schneller abblättert. Nagellack-Entferner ohne Aceton sind schonender für die Nägel und können dazu beitragen, dass der Nagellack länger hält.

Es gibt also viele Möglichkeiten, um Ihren Nagellack länger haltbar zu machen. Von der Vorbereitung Ihrer Nägel über die Verwendung von Unterlacken und Topcoats bis hin zur richtigen Trocknungstechnik gibt es viele Möglichkeiten, um die Lebensdauer Ihrer Maniküre zu verlängern. Darüber hinaus gibt es viele nagellackverstärkende Produkte auf dem Markt, die Ihnen helfen können, Ihre Nägel widerstandsfähiger gegen Abplatzungen und Kratzer zu machen. Mit ein wenig Zeit und Mühe kann Ihre Maniküre nicht nur schöner aussehen, sondern auch länger Freude. Probieren Sie verschiedene Techniken und Produkte aus, um herauszufinden, was für Sie am besten funktioniert, und genießen Sie perfekt aussehende Nägel.

