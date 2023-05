Nagellack Trends 2023: Diese Farben geben den Ton an

In diesem Jahr dreht sich alles um Nagellack! Die neuesten Trends reichen von mutigen und lebendigen Farben bis hin zu subtilen Pastellfarben und glänzenden Metallic-Tönen. Aber welche Nuancen und Texturen sind dieses Jahr besonders angesagt? Welche Marken haben die besten Produkte auf dem Markt? Der stern gibt einen Überblick.

Im Jahr 2023 gibt es viele neue Nagellacktrends, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Von gewagten Farben bis hin zu mutigen Designs ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die diesjährigen Nagellacktrends bringen frischen Wind in die Welt der Nagelkunst und werden sicherlich für Aufsehen sorgen. Der stern zeigt einige der aufregendsten Nagellacktrends für das Jahr 2023 und wie zu Hause die perfekte Maniküre gelingt.

Die richtige Vorbereitung

Maniküren sind ein wichtiges To-do für das gepflegte Aussehen der Hände. Deswegen sollte dies unbedingt erledigt werden, bevor Sie die Nägel lackieren. Eine Maniküre beginnt in der Regel mit einer gründlichen Reinigung und Feilung der Nägel. Dabei wird darauf geachtet, dass sie in Form und Länge gleichmäßig sind. Anschließend werden die Nagelhaut und die Hornhaut entfernt, um ein glattes, gleichmäßiges Nagelbett zu schaffen. Dann können Sie die Farbe auftragen.

Nagellack Trends 2023: Fallen Sie auf!

Ein Trend, der in diesem Jahr seinen Weg auf die Laufstege und in die sozialen Medien gefunden hat, ist: eine auffallende Farbe. Die Farbtrends im Nagellackbereich werden von hellen, mutigen Farben dominiert, die in diesem Jahr den Ton angeben. Knallige Neonfarben wie Orange, Pink und Grün stehen dabei ganz oben auf der Liste der angesagten Nagellackfarben. Knallige Fingernägel sind besonders beliebt im Sommer oder zu besonderen Anlässen wie Partys oder Festivals. Wichtig ist jedoch, dass der Nagellack gleichmäßig aufgetragen wird und gut trocknet, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Außerdem sollten die Nägel gepflegt und gesund sein, um den Nagellack optimal zur Geltung zu bringen.

Nagellack Trends 2023: Wagen Sie halbe Sachen!

Ein weiterer Trend im Nagellackbereich ist das sogenannte "Negative Space Design". Dabei werden nur Teile des Nagels mit Nagellack bedeckt und andere Teile freigelassen, um ein kreatives und unkonventionelles Design zu kreieren. Dieser Trend bietet unendlich viele Möglichkeiten, da er sich leicht an verschiedene Stile und Anlässe anpassen lässt. Das Ergebnis ist ein minimalistischer, aber dennoch eleganter Look. Für einen dezenten Look eigenen sich hervorragend Pastelltöne.

Nagellack Trends 2023: So wird's glamourös

Ein weiterer Trend, der in der Nagelkunst immer beliebter wird, ist der Einsatz von Strasssteinen, Perlen und anderen dekorativen Elementen. Diese Details können jedem Nageldesign einen Hauch von Glamour verleihen und sind perfekt für besondere Anlässe oder eine Nacht auf der Stadt. Die Glitzerpartikel können in verschiedenen Farben und Größen aufgetragen werden und bieten somit zahlreiche Möglichkeiten für individuelle Designs. Ob als dezenter Akzent auf einzelnen Nägeln oder als auffälliger Hingucker auf allen Fingern – glitzernde Fingernägel sind vielseitig einsetzbar und lassen sich für verschiedene Anlässe gestalten.

Das darf nicht fehlen!

Und zu guter Letzt: der Überlack. Dieser wird verwendet, um dem Nagellack eine glänzende Oberfläche zu verleihen. Der transparente Lack wird über den Farblack aufgetragen und sorgt dafür, dass die Farbe des Nagellacks nicht verblasst und der Nagel vor äußeren Einflüssen wie Wasser oder Kratzern geschützt ist. Überlacke gibt es in verschiedenen Ausführungen, von schnelltrocknenden bis hin zu pflegenden Varianten. Zudem kann man zwischen glänzenden und matten Überlacken wählen. Wichtig ist, dass der Überlack gut auf den bereits aufgetragenen Nagellack abgestimmt ist, damit er seine Wirkung voll entfalten kann. Für ein perfektes Nageldesign ist der Überlack also unverzichtbar.

Insgesamt verspricht das Jahr 2023 in der Nagelkunst eine Menge Spaß und Kreativität. Mit den neuen Nagellacktrends gibt es unendlich viele Möglichkeiten, um Ihre Nägel zu verschönern und Ihrem Stil Ausdruck zu verleihen.

