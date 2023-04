Naked Nails sind einer der schönsten Trends 2023. Für perfekt gepflegte Nägel braucht es eine sorgfältige Pflege. Das sind die besten Tipps.

Gepflegte Nägel sind einfach zeitlos. 2023 dreht sich dabei alles um einen großen Trend, auf den unter anderem Model Kendall Jenner (27) schwört: Naked Nails! Obwohl das übersetzt "nackte Nägel" heißt, geht es bei diesem Beauty-Trend keineswegs darum, komplett auf Nagellack zu verzichten. Vielmehr wird farbloser Nagellack gekonnt eingesetzt, um die frisch manikürten Nägel so richtig zum Strahlen und Glänzen zu bringen.

Dazu braucht es aber ein gewisses Know-How bei der Nagelpflege - hier kommen einige Tipps, die wirklich einfach in den Alltag zu integrieren sind.

Tipp eins: Hände und Nägel gründlich reinigen

Um die Maniküre einzuleiten und vor allem um den Naked Nails die entsprechende Basis zu schaffen, geht es im ersten Schritt darum, Hände und Fingernägel gründlich zu reinigen. Dazu alle Überreste von bestehendem Nagellack gründlich entfernen und die Hände mit einer milden Seife waschen.

Tipp zwei: Nagelhautpflege

Nichts geht über eine gepflegte Nagelhaut. Um die Nagelhaut etwas aufzuweichen, kann man die Fingernägel vorab für circa 10 Minuten in warmem Wasser baden - einen pflegenden Effekt bekommt das Bad, wenn man einige Tropfen Jojobaöl oder Olivenöl hinzugibt. Danach kann die Nagelhaut mit einem Nagelhautschieber oder einem Rosenholzstäbchen zurückgeschoben werden.

Tipp drei: Feilen und Polieren

Um die Nägel in Form zu bringen, lieber zur Feile als zur Nagelschere oder zum Nagelknipser greifen. Wichtig ist, dass mit der Nagelfeile nur in eine Richtung gefeilt wird - dadurch wird der Nagel weniger aufgeraut und die Nägel reißen nicht so leicht ein. Die Nägel sollten beim Feilen unbedingt trocken sein. Nach dem Fingerbad also etwas abwarten, bevor man mit der Maniküre weitermacht.

Um den Nagel im Anschluss zu glätten und zum Glänzen zu bringen, mit einer Nagelpolierfeile über den Nagel feilen. Alternativ dazu gibt es auch Nagelpoliturschwämmchen zu kaufen, die denselben Effekt haben. Beim Polieren beginnt man immer am Nagelbett und arbeitet sich von unten hoch zur Nagelspitze. Beim Polieren werden Unebenheiten auf dem Nagel entfernt - so entsteht bereits ohne Nagellack ein schöner Glanz.

Tipp vier: Feuchtigkeit

Um die Haut rund um die Fingernägel mit Feuchtigkeit zu versorgen und gesund zu halten, ist es essenziell, sie regelmäßig mit einem Nagelhautöl einzureiben und zu pflegen. Dadurch werden unschöne trockene Stellen rund um die Nägel vorgebeugt. Alternativ dazu ist es auch möglich, die Hände regelmäßig mit einer reichhaltigen Handcreme einzureiben und dabei der Haut rund um die Nägel besondere Aufmerksamkeit zu widmen.

Der letzte Schritt zu perfekten "Naked Nails"

Wer diese Tipps befolgt, ist den angesagten Naked Nails schon ein gutes Stück näher gekommen. Im letzten Schritt wird als Finish der farblose Nagellack aufgetragen, der für extra Glanz sorgt. Tipp für Menschen mit brüchigen Nägeln: Statt einfachen farblosen Lack einen Nagelhärter verwenden. Dieser macht die Nägel widerstandsfähiger und lässt sie schöner wachsen.