Look des Tages

Schauspielerin Naomi Watts (51, "The Impossible") präsentierte bei den "Australians in Film Awards" in Los Angeles ein glänzendes Maxikleid mit floralem Muster. Die hochgeschlossene Abendrobe von The Vampire's Wife hatte halblange Rüschenärmel und fiel bis auf den Boden. An der Taille war das Kleid enger gefasst, so dass die schlanke Figur der Schauspielerin bestens zur Geltung kam.

Als Accessoires dienten ein auffälliges Diamant-Armband und eine Clutch in Regenbogenfarben. Ihre blonden Haare trug Watts in einem eleganten, kinnlangen Bob. Mit einem Lippenstift in einem leuchtenden Rotton, der mit dem Kleid harmonierte, setzte sie ein weiteres optisches Highlight.