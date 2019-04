Naomi Watts (50, "The Ring") strahlt in ihrer Instagram Story in die Kamera: Grund dafür ist ihr neuer Kurzhaarschnitt, den sie "liebt", wie die Schauspielerin zum kurzen Clip schreibt. In dem Video dreht sich der Star im Autositz zu allen Seiten und wuschelt sich durch die deutlich kürzeren, leicht gewellten Haare, sichtlich glücklich über das Werk von Renato Campora.

Der Hairstylist zeigte kurze Zeit später mit einem Bild auf seinem Instagram-Account, wie die neue Frisur, in geglättetem und zum Mittelscheitel gestylten Zustand, der Schauspielerin zu einem eleganten Auftritt verhilft. Für ein Shooting schlüpfte Watts dann noch in ein schwarzes, enganliegendes Lederkleid mit Wickel-Optik und komplettierte damit den aufregenden Look.

Hat sie sich für einen neuen Job verändert?

Der neue Haarschnitt könnte auch mit einer neuen Rolle zusammenhängen, für die Naomi Watts bald vor der Kamera steht: Die Dreharbeiten zum noch namenlosen Prequel der HBO-Serie "Game of Thrones" sollen Anfang Sommer 2019 starten. Der Ableger soll ebenfalls im Westeros-Universum spielen, jedoch mehrere Tausend Jahre vor den Geschehnissen aus "Game of Thrones".