Naomie Harris (41, "James Bond 007: Skyfall") strahlte am gestrigen Mittwoch mit ihrem Kleid um die Wette. Für die Premiere ihres neuen Kinofilms "Rampage" in Los Angeles schmiss sich die britische Schauspielerin in besonders funkelnde Schale und erschien in einem bodenlangen Kleid mit goldenem Paillettenbesatz. Die ärmellose Robe schmiegte sich durch ihren geradlinigen Schnitt elegant an die Silhouette der 41-Jährigen an und erzeugte im Beinbereich einen weiteren Wow-Effekt: Große, ebenfalls goldfarbene Fransen schillerten glamourös im Scheinwerferlicht.

Ihren Look als Golden Girl unterstrich Harris mit einer goldfarbenen Hard Clutch mit dekorativer, schwarzer Quaste. Auch ihre Accessoires waren ideal auf das Abendoutfit abgestimmt. Ausgewählte Ringe sowie auffälliger Ohrschmuck mit smaragdgrünen Akzenten rundeten den Auftritt ab. Ihre Haare hatte die Schauspielerin zu feinen Cornrows geflochten und am Hinterkopf zu einer wilden Lockenmähne frisiert. Das Make-up fiel eher dezent aus: Rosige Wangen und glossige Lippen sorgten für jugendliche Frische.