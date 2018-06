Für die Serpentine Gallery Summer Party in Kensington Gardens wählte die Schauspielerin Natalie Dormer (36, "Game of Thrones") einen weißen Jumpsuit. Die kurzen Ärmel und das dreiviertel lange Bein sind ideal für sommerliche Anlässe. Modisch in der Taille zusammengebunden wird die Figur trotz des sonst so locker-luftigen Schnitts betont. Dazu ein dezenter V-Ausschnitt, der ein schönes Dekolletee bestens zur Geltung bringt. Dieser lässig-elegante Look ist genau die richtige Wahl für sommerliche Feste.

"Weniger ist mehr" gilt bei diesem lässigen Sommer-Style vor allem in Punkto Make-up: Zartrosa Lippenstift und ein Lidschatten im selben Ton sind absolut ausreichend. Auf Schmuck kann ebenfalls verzichtet werden. Für elegante Anlässe sollten die entsprechenden Schuhe gewählt werden, so entschied sich Natalie Dormer stilsicher für weiße High-Heels, die zudem das Bein optisch streckten. Das Haar hatte sie locker mit einem einfachen Pferdeschwanz zurückgebunden, die Frisur unterstützte die Frische und Lockerheit des Looks.