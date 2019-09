Bei der Premiere ihres neuen Films "Lucy in the Sky" stand Natalie Portman (38, "Black Swan") im Mittelpunkt. Allerdings nicht nur, weil sie in der Hauptrolle der Astronautin Lucy Cola glänzt. Mit dem Look, den die Schauspielerin bei dem Event in Los Angeles präsentierte, stellte sie sicher, dass sie niemand übersah.

Die 38-Jährige präsentierte ein langärmliges, schwarzes Outfit mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Schulterpolster zierten das Oberteil, während der Rock extrem kurz ausfiel und ihre schlanken Beine gut zur Geltung brachte. Offene High Heels, ebenfalls in Schwarz, sorgten für zusätzlichen Glamour. Ihren schulterlangen Bob trug sie aus dem Mittelscheitel zu leichten Wellen frisiert. Schwarze Mascara und leuchtend roter Lippenstift dienten als Make-up.

Das Science-Fiction-Drama "Lucy in the Sky" feierte gerade im Rahmen des Toronto International Film Festival seine Premiere. Der Film handelt von einer Astronautin, die nach einer Weltraummission in ihrem irdischen Leben nicht mehr zurechtkommt. Wann der Film in die deutschen Kinos kommt, ist noch nicht bekannt.