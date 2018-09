Von Venedig direkt nach Toronto. Schauspielerin Natalie Portman (37, "Black Swan") hat erst vor wenigen Tagen bei den Filmfestspielen in Venedig mehrfach bewiesen, dass sie den Glamour-Auftritt auf einem roten Teppich perfekt beherrscht. Am Freitag zeigte sie sich nun auch beim Filmfestival in Toronto in einem besonders eleganten Look. Sie trug ein bodenlanges Seidenkleid mit Faltenrock und langen Ärmeln in zartem Rosé. Ihre Taille hatte sie mit einem feinen, ebenfalls roséfarbenen Gürtel betont und der sehr tiefe Ausschnitt gab dem Ganzen eine sexy Note.

Als Schmuck wählte die 37-Jährige, die in Toronto ihren neuen Film "Vox Lux" vorstellte, kleine funkelnde Kreolen. Außerdem trug sie neben ihrem Ehering zwei weitere, auffälligere Exemplare. Die goldbraunen überschulterlangen Haare hatte sie zu einem lockeren Seitenscheitel frisiert. Beim Make-Up setzte Portman dann wieder auf Glamour: Ihre vollen Lippen hatte sie mit einem dunklen Rosaton in Szene gesetzte und der dunkle Eyeliner brachte ihre strahlenden Augen noch mehr zur Geltung.