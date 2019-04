Nathalie Emmanuel (30, "Maze Runner - Die Auserwählten in der Todeszone") zeigte sich bei der Premiere zur finalen Staffel "Game of Thrones" in der Radio City Music Hall in New York in einem bezaubernden Ballkleid. Ihre orangene Abendgarderobe war einer der Hingucker an diesem Abend. Das trägerlose Kleid wirkte trotz des üppigen Besatzes nicht überfrachtet und ließ die britische Schauspielerin durch seine Bodenlänge elegant über den Teppich schweben. In der Hit-Serie "Game of Thrones" spielt sie die Rolle der Missandei.

Sie ergänzte das rückenfreie Abendkleid mit silbernen Ohrringen und trug zudem - wie immer - ein Septum. Als zusätzliches Accessoire präsentierte sie einen zierlichen, klassisch angehauchten Ring am linken Zeigefinger. Zudem kombinierte sie ihren aufregenden Look mit filigranen High Heels in Schwarz. Die Haare hatte sie rechtsseitig nach hinten gebunden, um ihre natürliche Lockenpracht zu unterstreichen.