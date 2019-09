Look des Tages

Nicole Kidman (52, "Big Little Lies") brachte bei der Verleihung der "GQ Men Of The Year Awards" Farbe ins Spiel: Die Schauspielerin wählte eine gelbe Robe von Ralph & Russo, die durch besondere Details alle Blicke auf sich zog.

Das bodenlange Kleid mit Turtleneck-Kragen und langen Ärmeln brachte durch einen enganliegenden Schnitt die schmale Silhouette des Hollywood-Stars perfekt zur Geltung. Der glänzende Satin-Stoff in Gelb war durchgehend mit einem Paisley-Muster bedruckt und mit glitzernden Strasssteinen verziert. Der Fokus des Looks lag klar auf der Traumrobe. Zum Dress kombinierte Kidman offene Pumps in Beige. Beim Schmuck setzte sie auf schlichte Glitzer-Ohrringe und Silberringe. Für einen weiteren Farbakzent sorgte ein dunkelroter Lack an Finger- und Fußnägel. Ihre Haare hatte sich die Schauspielerin locker hochgesteckt, einzelne lockige Strähnen umrahmten ihr Gesicht. Ihre Augen betonte sie mit Eyeliner, ein blassrosa Lippenstift und etwas Rouge komplettierten den Look.