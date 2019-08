Nicole Scherzinger (41, "Baby Love") arbeitet hart für ihren durchtrainierten Körper. Immer wieder postet die einstige Frontfrau der Pussycat Dolls Videos aus dem Fitnessstudio. Sie setzt auf Cardio- und Krafttraining sowie ein spezielles Functional Training namens F45. Aber auch die Ernährung spielt eine wichtige Rolle. Im Interview mit der australischen "Daily Mail" verriet die Sängerin nun, welche Strategie sie bei Ernährung und Fitness verfolgt.

Die Mischung macht's

Tatsächlich ist Scherzinger nach eigener Aussage in ihrer Routine "nicht so streng wie man denkt". Sie sei eine Verfechterin des Mottos "Alles in Maßen". Sei es beim Sport oder der Ernährung: Auf die richtige Mischung komme es an. Favoriten habe die 41-Jährige aber dennoch. Zum Frühstück dürfe es gern etwas Herzhaftes mit reichlich Eiweiß und Kohlenhydraten sein. "Mein Lieblingsfrühstück sind pochierte Eier mit Avocado-Toast und geräuchertem Lachs", verriet sie. Am Mittag würde sich die Sängerin dann zumeist für einen kleinen, gesunden Snack entscheiden und am Abend essen gehen.

Übrigens: Was Männer mit F45-Traning erreichen können, zeigte am Samstag auch Schauspieler Mark Wahlberg (48, "Shooter") eindrucksvoll. Er postete bei Instagram ein Bild von sich mit nacktem Oberkörper, auf dem kein einziges Gramm Fett zu erkennen ist. Von Promi-Kollegen wie Mario Lopez (45) und Tom Brady (42) erntete er dafür jede Menge Lob.