Nova Meierhenrich (44, "Wenn Liebe nicht reicht") versprühte am Samstagabend Glamour pur. Für ihren Auftritt als Schirmherrin der McDonald's-Benefiz-Gala in München wählte die Moderatorin und Buchautorin ein bodenlanges Carmenkleid aus roter Spitze. Die Robe von Designerin Natascha Grün schmiegte sich eng an die schmale Silhouette der 44-Jährigen an und endete in einem leicht ausgestellten Rock - hoher Beinschlitz inklusive.

Um dem Off-Shoulder-Look nicht die Show zu stehlen, entschied sich die einstige "Prominent"-Moderatorin für minimalistische Accessoires. Sie kombinierte Riemchen-Stilettos in klassischem Schwarz mit einer ebenfalls schwarzen Glattleder-Clutch und dezenten Ohrsteckern in Gold. Roter Lippenstift sowie zurückgebundene Haare rundeten ihren Auftritt als Lady in Red perfekt ab.