Zur Premiere von Circus Roncalli in Hamburg ist Moderatorin und Schauspielerin Nova Meierhenrich (45) in einem weißen Kleid mit dunklen Punkten von 8 By Yoox erschienen. Das luftige Outfit reichte ihr bis übers Knie und hatte zudem Dreiviertelärmel. Volants am Oberkörper und am Rock dienten als extra Eyecatcher.

Zu dem Kleid kombinierte Meierhenrich flache, schwarze Sandalen. Als Accessoire hatte sie eine schwarze Umhänge-Lederhandtasche dabei. In den offenen, blonden Haaren steckte eine Sonnenbrille. Goldene Hänge-Ohrringe und ein knallig-roter Lippenstift rundeten das sommerliche Outfit perfekt ab.