Damit trägerlose und Neckholder-Tops im Sommer so richtig zur Geltung kommen, muss der richtige BH her. Das sind die besten Tipps.

Jede Frau dürfte das alljährliche Problem kennen, wenn im Sommer trägerlose oder One-Shoulder-Tops sowie Oberteile mit Neckholder oder zarten Spaghettiträgern zum Einsatz kommen: Wie lässt man den BH geschickt verschwinden? Hier gibt es einige Lösungen bei kleinerer und größerer Oberweite.

Bandeau

Eine Lösung für jede Frau dürfte der Bandeau-Büstenhalter sein. Diesen gibt es zumeist in Schwarz, Weiß und Hautfarbe, in jeder beliebigen Größe sowie wattiert und unwattiert zu kaufen. Unser Tipp: Am besten die hautfarbene Version wählen, denn diese ist auch unter hellen Oberteilen nicht sichtbar. Zudem ist das Bandeau super bequem und deshalb auch absolut alltagstauglich.

Der Spangen-Trick

Wer zum Beispiel aufgrund größerer Oberweite nicht auf Träger am BH verzichten möchte, kann folgenden Trick anwenden. Einfach eine Haarnadel nehmen und mit dieser die BH-Träger am Rücken zusammen fixieren. So verschwinden die Träger im Handumdrehen bei Tops und Kleidern mit Neckholder-Schnitt, die gerade absolut im Trend liegen.

Nippelpads oder Tape

Bei trägerlosen und rückenfreien Oberteilen kann Frau mit kleiner bis mittelgroßer Oberweite auf selbstklebende Nippelpads setzen. Diese gibt es inzwischen auch hauchdünn. Zudem sind sie meist waschbar und wiederverwendbar. Wer mehr Halt braucht, kann alternativ Nippel-Tape versuchen. Auch hier gibt es inzwischen verschiedene Klebevarianten, mit denen die Oberweite auch ein wenig gepusht werden kann und eine schöne Form macht. Sowohl Pads als auch Tape gibt es in verschiedenen Modeboutiquen, Online oder auch in der Drogerie zu kaufen. Auch hier empfehlen wir die hautfarbenen Varianten.

Feel free!

Wer sich mit keiner der genannten Varianten wohlfühlt, kann im Sommer auch gänzlich auf einen BH verzichten und zu seinen Brustwarzen stehen. Auch viele Promifrauen setzen auf dem roten Teppich derzeit auf Looks ohne BH und absolvieren Oben-ohne-Auftritte.