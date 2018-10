In einem schulterfreien Crop Top, das über und über mit Federn besetzt war, lenkte Olga Kurylenko (38, "James Bond - Ein Quantum Trost") auf der Premiere ihres neuen Films "Johnny English Strikes Again" in London alle Blicke auf sich. Das aufregende Oberteil mit flauschigen Federn in Rosa betonte die zarte Schulterpartie der Schauspielerin. Zu dem Oberteil von Attico kombinierte das Model eine High-Waist-Lederhose der gleichen Marke in einem pastellfarbenen Lila-Ton. Zwei Schleifen an den Fesseln und eine Schleife am Paperbag-Bund gaben der Hose eine verspielte Note.

Zu den beiden auffälligen Farben fügte das Model sogar noch einen Farbtupfer hinzu: Mit offenen Pumps in türkisem Metallic lief der Bond-Star neben Kollege Rowan Atkinson (63) über den roten Teppich. Beim Schmuck hielt sich Kurylenko dagegen zurück und wählte lediglich goldene Ohrstecker. Das wellige Haar hatte sie zum Mittelscheitel frisiert und das Make-up blieb mit einem nudefarbenen Lipgloss und leichten Smokey Eyes dezent. Die Schauspielerin spielt in der Action-Komödie eine russische Spionin, die einen Tech-Milliardär im Silicon Valley im Visier hat. Der Film erscheint am 18. Oktober.