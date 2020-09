View this post on Instagram

#CurvyGirlComedy I H&M (Werbung) entfernt die Plus Size Kollektionen aus dem stationären Handel. Irgendwo verständlich, wenn man sich vor Augen hält welche Kleidungsstücke dort angeboten und wie sie dort präsentiert wurden. Unverständlich, wenn man sich vor Augen führt wie sehr sich 2020 Diversity auf die Fahne geschrieben wird. Ich würde mir wünschen, dass man Kleidungsstücke von 2XS - 4XL an einer Kleiderstange finden würde. Im Ähnlichen Style. Ich möchte mich so kleiden wie meine schlanken Freundinnen. Und das ist nicht das alleinige Problem von H&M und das Problem gibt es nicht erst seit gestern. Wir kurvigen Frauen sind es von klein auf gewohnt, dass wir „dankbar“ sein können, wenn wir überhaupt etwas finden. Als 12 jährige musste ich in die Erwachsenen Abteilung, weil es nichts für mich gab. Weil an meine Körperform nicht gedacht wurde. Mittlerweile ist das Angebot größer. Wir kennen es nicht anders als online zu shoppen. Und genau das finde ich so schade. Bin ich mit einer Kleidergröße 48 weniger sehenswert oder schön ankleidenswert als eine Frau mit einer kleineren Kleidergröße? Und wer legt das überhaupt fest? Es wird Zeit andere Fragen zu stellen. Viele von uns sind es schon gewohnt und sagen: „Ist doch egal, dann kaufe ich halt online.“ Mir ist das nicht egal, deswegen sage ich etwas und ihr hoffentlich auch ♥️🙏🏻 Ich finde diese Situation ist eine schöne Chance um über Diversity zu sprechen und umzudenken. Ich finde, dass wir alle es verdient haben uns so zu kleiden wie wir das möchten, online und offline. Über die Hälfte der Frauen tragen Kleidergröße 42+ - warum sieht man das so wenig? In den Medien? In der Mode? Überall. Kleidung zeigt einen Teil unserer Persönlichkeit und hilft uns dabei uns in unseren Körpern wohlzufühlen. Und nein als Mensch mit Kleidergröße 42 ist man nicht automatisch ungesund. Falls das hier auch nur eine Person kommentiert -> Bitte sofort 5€ an eine Organisation für einen guten Zweck spenden. Danke 😂♥️🙌🏻