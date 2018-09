Olivia Wilde (34, "Cold Blood - Kein Ausweg, keine Gnade") war bei der Premiere ihres neuen Films "Life Itself" (21. September 2018) nicht nur aufgrund ihrer Hauptrolle der Star des Abends. Mit ihrem himmelblauen Kleid zog sie alle Blicke auf sich.

Die an der Vorderseite gerafften Falten und der hochgeschlossene, bodenlange Schnitt verliehen dem Kleid einen lässigen Hippie-Touch. Den fließenden Stoff zierten zarte Blumen in Weiß und Gelb und drei funkelnde Schmetterlinge, die zwischen den Blüten hervorblitzen, verliehen dem Outfit den nötigen Abendkleid-Glamour. Das Haar trug die Schauspielerin dazu in leichten Beach-Waves und ein fuchsiaroter Lippenstift komplettierte perfekt das Farbenspiel. Die Schauspielerin kam in Begleitung von Jason Sudeikis (42, "Mother's Day - Liebe ist kein Kinderspiel"). Ihr Verlobter grinste in die Kamera - sichtlich stolz mit einer solchen Schönheit im Arm über den Teppich zu laufen.