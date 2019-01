So blumig kann der Winter sein: Schauspielerin Olivia Wilde (34, "Der Dieb der Worte") trotzte nun in New York den eisigen Temperaturen und zeigte sich in einem schillernden dunkelblauen Satin-Kleid mit roten Blumenaufdruck von Jonathan Cohen. Bei ihrem Besuch der Verleihung der "National Board of Review"-Awards sorgten die etwas breiteren Träger, ein Herzausschnitt, die enge Taille und verspielte Volants am etwas ausgestellten Saum für zusätzliche Eyecatcher.

Auch bei ihren Schuhen setzte die 34-Jährige auf das Motto "Weniger ist mehr". Statt kuscheligen Winterboots entschied sich Wilde für schwarze Peeptoe-High-Heels in Samt mit Plateauabsatz. Ihren naturblonden Long Bob fasste sie im Nacken locker zusammen, sodass einige Strähnen ins Gesicht fielen. Um einen Kontrast zum romantischen Kleid zu erzeugen, wählte Wilde ihr Make-up ganz in Schwarz: Ihre Augen betonte sie mit einem breiten schwarzen Eyeliner und Mascara, die kurzen Fingernägel färbte sie dunkel und auch die kleine Abendtasche war in Schwarz gehalten. Als einzigen Schmuck trug sie funkelnde Ohrstecker.