Olivia Wilde (35, "Cowboys & Aliens") zog bei der Premiere des Films "A Vigilante" in Los Angeles alle Blicke auf sich: Sie strahlte in einem grünen Kleid mit glitzernden Strasssteinen, das ihre schmale Figur betonte. Besondere Details waren die langen Ärmel, ein Rollkragen und der bis zum Boden fallende glamouröse Stoff, der in einer kleinen Schleppe nach hinten auslief.

Dazu kombinierte die Schauspielerin zarte Ringe an den Fingern. Außerdem trug sie eine raffinierte lange Halskette, die in Form einer goldenen Vase mit einem Gänseblümchen gestaltet war. Ihre blauen Augen betonte die 35-Jährige mit einem schimmernden silbernen Lidschatten und einem dunklen Lidstrich. Die Fingernägel hatte sie in Rosé und glitzerndem Gold lackiert. Die dunkelblonden Haare umrahmten ihr Gesicht in lockeren Wellen.