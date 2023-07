Wer sich aktuell nach Urlaub, Strand und Meer sehnt, kann sich zumindest modisch helfen. Denn orange-rote Farbverläufe sind schwer angesagt.

Mit Mode das Fernweh ein wenig vertreiben? Kein Problem! Orange-rote Farbverläufe liegen im Trend und lassen uns umgehend von malerischen Sonnenuntergängen am Strand träumen. Wie man die farbenfrohen It-Pieces stylisch in Szene setzen kann, zeigen die Fashion-Profis Caro Daur (28) und Alessandra Ambrosio (42).

Caro Daurs Wow-Look

Die gebürtige Hamburgerin Caro Daur schlüpfte erst vor wenigen Tagen in ein asymmetrisches Mini-Kleid mit leichtem Cape und Off-Shoulder-Schnitt. Die gelben, roten und orangenen Farbtöne erinnern dabei nicht nur an einen magischen Abend am Strand oder Getränke wie Tequila Sunrise und Aperol. Sie lassen die Fashion-Bloggerin auch optisch brauner aussehen.

Dazu kombinierte Daur einen goldenen Choker, eine schwarze Handtasche und hohe Sandalen mit roter Schnürung. Ihre blonden Haare fasste sie zu einem strengen Dutt zusammen. Eine schwarze Sonnenbrille machte den sexy Sommer-Look komplett.

Alessandra Ambrosios Hosen-Style

Bei Alessandra Ambrosio und ihren Freundinnen und Freunden kamen zuletzt weite Marlenehosen mit einem Farbverlauf aus Orange, Pink, Rosa und Violett zum Einsatz. Kombiniert wurden diese unterschiedlich, etwa mit einem schlichten, schwarzen T-Shirt, einem Bikinioberteil oder einer durchsichtigen, weißen Spitzenbluse.

Beide Styling-Inspirationen eignen sich auch hervorragend für die Festivalsaison. Neben Röcken und Kleidern kommen derzeit aber auch T-Shirts, Tops, Handtaschen, Sonnenbrillen oder Ohrringe im stylischen Sunrise-Ombré daher.