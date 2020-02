Elegantes Statement bei den Oscars 2020! Natalie Portman (38, "Black Swan") erschien auf dem roten Teppich der Preisverleihung am Sonntag in Los Angeles mit einem Statement-Umhang von Dior. Das schwarze Cape war mit goldenen Lettern bestickt. Zu lesen waren Namen von Regisseurinnen, die Portmans Ansicht nach zwar hervorragende Arbeit geleistet hatten und dennoch nicht nominiert worden waren:

Lorene Scarfia ("Hustlers"), Lulu Wang ("The Farewell"), Greta Gerwig ("Little Women"), Mati Diop ("Atlantique"), Marielle Heller ("Der wunderbare Mr. Rogers"), Melina Matsoukas ("Queen & Slim"), Alma Har'el ("Honey Boy"), Céline Sciamma ("Porträt einer jungen Frau in Flammen").

Stattdessen waren diese fünf männlichen Filmschaffenden für die Trophäe des Besten Regisseurs vorab bekannt gegeben worden: Martin Scorsese ("The Irishman"), Todd Phillips ("Joker"), Sam Mendes ("1917"), Quentin Tarantino ("One Upon a Time... in Hollywood") und Bong Joon-ho ("Parasite") - wobei Letzterer sich schlussendlich durchsetzte.

"Ich wollte die Frauen, die für ihre unglaubliche Arbeit nicht anerkannt wurden, auf meine subtile Art anerkennen", sagte Portman auf dem roten Teppich zu ihrem Statement-Cape.