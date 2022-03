Was ziehe ich heute nur an? Diese Modetrends liefern 2022 Inspiration

Kennen Sie das: Der Kleiderschrank ist gut gefüllt, aber trotzdem fehlt die Inspiration? Für alle, die oft unentschieden sind, gibt es hier bunt gemischte Outfit-Ideen zu drei beliebten Modetrends 2022.

Das Schöne an Mode ist, die Styles und Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich. Das Dilemma: Was soll man bei der großen Auswahl bloß anziehen? Modetrends geben eine gute Orientierung und liefern frische Inspiration. Wie man die folgenden drei Trends stylen kann? Hier sind Ideen.

Outfit-Ideen für den Trend "Hippie-Kleider"

2022 liegen wallende Kleider in Hippie-Optik im Trend. Ganz gleich, ob bestickt, einfarbig, geblümt oder bunt, Hippie-Kleider sind ideal für den Frühling und Sommer und versprühen gute Laune.

Die meisten Schnitte sind locker, deswegen können Sie die weiten Kleider besonders gut mit schmalen Gürteln kombinieren, die eine schöne Silhouette zaubern. Accessoires wie Taschen und Schmuck sollten zurückhaltend sein, denn Hippe-Kleider sorgen bereits für den Hingucker. Alles andere sollte dezent in den Hintergrund treten und dem auffälligen Kleid Raum geben. Kombinieren Sie außerdem nur wenige Accessoires aus der gleichen Stilrichtung, zum Beispiel eine Hippie-Sonnenbrille oder eine Fransentasche. Zu viel Hippie-Flair wirkt schnell überladen.

Outfit-Ideen für den Trend "Shaket"

Bereits im Herbst 2021 durfte die Hemdjacke, das "Shaket", ein stylischer Hybrid aus Hemd und Jacke, nicht fehlen. Gleiches gilt für den Sommer 2022. Während die Materialien im vergangenen Jahr dicker und somit wärmender waren, sind sie jetzt leicht und perfekt geeignet für laue Sommerabende, an denen eine leichte Jacke gebraucht wird. "Shaket"-Outfits sind so vielseitig wie der Trend selbst. In der Regel hat das "Shaket" keinen Reißverschluss oder Gürtel, sondern wird geknöpft.

Am besten sieht es offen getragen aus. Sie können es beispielsweise mit einem angesagten Lingerie-Top und Shorts oder Rock kombinieren. Setzen Sie auf helle Töne wie Beige, Weiß oder Pastellfarben.

Outfit-Ideen für den Trend "Cut-outs"

Mit Cut-outs sind Aussparungen in Textilien gemeint. Der minimalistische Look liegt 2022 im Trend, insbesondere Kleider und Bademode mit Cut-outs überzeugen im Sommer. Kleidung mit Cut-outs betont einzelne Körperstellen, deswegen gilt in Sachen Outfit-Ideen: Weniger ist mehr. Setzen Sie auf ein Kleidungsstück mit Cut-out und wählen Sie es so, dass Sie die Körperstellen betonen, denen Sie gerne mehr Aufmerksamkeit schenken wollen. Kleider mit Cut-outs am Rücken oder Dekolleté sind im Sommer luftige und stylische Optionen. Am schönsten wirken Cut-Outs grundsätzlich bei schlichten Schnitten und unifarbenen Materialien.

